課程學相處照顧 面對「最後一程」無憾

掌握竅門 改裝家居生活更輕鬆

她自言「捱」了三四年，經朋友介紹下，才接觸到救世軍護老者服務，報讀不同護老課程，「首先學了正確的扶抱動作，讓我能幫她活動身體，再學習幫長者拉筋、洗澡等」，得知家居要改裝，便在不同位置安裝扶手，讓媽媽借力站起，「懂得這些竅門，媽媽沒那麼辛苦，母女相處也舒服了許多」。

不過，隨着年紀漸長，護老變得愈來愈吃力。現時媽媽要用步行架才能離牀，陳雪芳每早都會扶起她，以保持她下肢僅有的力量，亦有助呼吸暢順，「但我年紀不輕，身體都有勞損，腰骨不時會痛」。

五階段護老 循序漸進重整生活

救世軍護老者服務早於30年前開展，服務註冊社工李晴芳表示，護老一般分五個階段，首先是「準護老者」階段，提升人們要準備照顧長者的意識，「這類服務對象不多，通常到了『初為護老者』階段，長者身體剛出問題，家庭成員徬徨起來才求助。我們會提供關顧輔導、熱線諮詢，去幫家庭做規劃」。

約兩年後到了「主要照顧」階段，維持的時間或長或短，故在訓練以外，也要給予喘息空間，設立護老者互助小組，就是讓同路人之間傾訴心聲。

之後是「完成照顧」階段， 「不一定是百年歸老， 假如長者常出入醫院，護老者也要準備放手。有些護老者一聽到電話響就很敏感，怕收到長者過世的消息，這時要有善別服務，助他們做好心理預備」。

最後是「生活重整」，長者離世後，護老者的生活面臨很大轉變，「本來所有事情都圍繞着長者而安排，突然騰出了很多時間，年輕的思考是否再就業，年長的找興趣來填補空間，也有個案花了幾年才能過渡哀傷」。

護老者趨高齡 社會包容最重要

隨着人口老化，李晴芳預期，護老者將會高齡化，以60多歲的子女為主，社會也迫切需要改變。

「在社福機構支援外，社區教育都很重要，年長護老者帶着長者出門，可能有點『論盡』，其他人能否包容？」另外，若僱主能實行家庭友善措施，方便在職人士照料長者，也能減輕年長護老者的重擔。

她形容，長輩老去、退化在所難免，護老稱得上人生必經階段，關鍵是要令整個經歷變得正面，「有好的支援，長者和護老者關係能變得親密，家庭溝通增加，兄弟姊妹團結起來，這樣的話，長者離世後，護老者都能無憾」。