長者只能住院舍？ 以老護老 相伴共步人生路

香港人口老化，「以老護老」現象不容輕視，單靠質素參差的私營院舍，是否足以支援年長護老者？本地的護老政策，又有哪些進步空間？

「工時」超上班族 護老如返兩份工

社聯與港大秀圃老年研究中心發表的《年長護老者身心狀况及服務需要研究》，共訪問了1115名平均70歲的護老者，其中超過六成屬於高壓照顧者，逾半數人每周護老時數超過40小時。沉重的照顧壓力、比年輕上班族還長的「工時」，加上睡眠質素差、自身身體退化等問題，困擾着不少年長護老者，68歲的何文炎是其中之一。

何文炎的太太比他年輕兩歲，但13年前患上認知障礙症，「那時她提早退休，我還以為是『蜜月期』，一時不用工作令心情放鬆，才會站詞不達意或者忘記東西」，直至過了一段時間，情况都沒有改善，求醫後才確定太太患病。

當時何文炎未到退休年齡，媳婦會幫忙照顧太太，後來媳婦搬走，剩下夫妻兩人共住。他上班前煮好飯菜，叮囑太太自行翻熱，做足準備，卻也難免意外。太太試過把飯煲、水煲都用壞，「當時從外表看上去，她不像病情嚴重，但間中又會做錯事。即使如此，我仍覺得要多給她動手做，否則她會覺得自己沒用」。

電器報銷事小，何文炎最擔心太太在街上走丟，「她認得我但失去了方向感，我一離開視線，她就不知如何找回我，試過走失了三次」，第一次是在街邊，有報販發現太太亂逛，又看到她手袋上的牌子，寫有何文炎的聯絡方法，便主動聯繫。第二次發生在街市，「我想趁她能走動，放假多跟她外出，便帶她去街市，豈料低頭看看水果，轉眼已不見人影，遍尋下才找回」。

第三次更加驚險，當時他們正去坐港鐵，太太進了月台，何文炎入閘時卻遇上小故障，「我千叮萬囑叫她在原地等我，她卻自行上了車，後來我入了閘，就跟職員描述太太的衣著，並說明病情。她坐的車過了幾個站，職員成功找到她，等我去接」。

一次又一次的突發事件，令何文炎精神繃緊，「內心時刻都在交戰：把她留在家中不是不行，但我想她開心點，况且她不多走動會退化得更快；但跟她去哪兒才安全？會不會又走失呢？我經常覺得很矛盾」。

照顧者身心俱疲 或積勞成疾

難怪他說，照顧長者的辛苦之處，首先要數精神壓力。有時他情緒也不免波動，尤其是太太患病後很易罵人，更試過打他，「被打那一刻，我也有衝動反擊，但細想清楚，她是病人，情緒也不是她控制得到，我不應計較」。太太的心情難以捉摸，連行為模式也無法預測，「有次她在街上突然脫褲子，我不知怎樣應對，唯有脫下衣服，幫她擋一擋」。

後來太太患上柏金遜症，何文炎更不可能安睡，「因為她肢體靈活度、肌肉力量等退化，我半夜要留意她會否跌下牀，定時幫她轉動身體」。他本身都是一名長者，體力自然受到相當大挑戰，「我感到自己身體變差了，亦有些『老人病』，不知跟這些年積累的疲勞有沒有關係」。

本來以為退休後，毋須同步兼顧工作與家庭，就能稍為放鬆一點，怎料他說：「退休後更慘！」原因在於經濟需要，為了太太着想，他不吝嗇花費金錢，「她常常都要看醫生，又有一段時間，我『估估下』，以為要給病人吃最貴的食材，便多買補品、煲魚湯等，沒有了收入後，金錢的負擔也不小」。

多笑容多接觸 溝通更融洽

事實上，護老者對照顧長者的方法不太了解，大多是邊做邊學。何文炎趁太太接受日間護理服務的空檔，參加過各類型講座，例如聽醫生講解認知障礙症，掌握病徵和併發症；聽完家居安全介紹後，就為家中的廁所加扶手、在牀邊加圍欄；而他最常應用的是溝通方法，「社工教要展示笑容，說話簡潔、多用身體和眼神接觸，我跟太太相處時都有注意」。

花盡心思，太太的情况仍難逃惡化，三年前起入住護老院。現在何文炎每天一早去扶太太走動，減慢她肌肉萎縮的速度，之後回家獨處，間中拉拉二胡，「以前不止沒有空，還要想着如何照顧太太，根本沒心思想別的事」。私人空間多了，擔子理應輕了，但作為老伴，要送太太離家始終難受，「我能力上真的照顧不到她，才安排她住護老院，交由專業人士照料，心情上肯定不捨得」。

安老方法忌單一 院舍非唯一出路

所以，安老方法不應單一，目前社會多聚焦於院舍服務，信義會馬鞍山長者地區中心註冊社工葉葆琳指出，如何加強對「以老護老」的支援，也是必須處理的課題。何文炎提及的講座只是一環，「有長者因行動不便或常騷擾他人，故不能外出，連帶護老者都要24小時受困在家，我們就會上門家訪」。有些護老者有情緒問題，需要心靈支持，特別是剛開始照顧長者時，生活出現極大變化，「嚴重起來會患上情緒病，一定要及早跟進」。

長時間在家照顧長者的，通常是已退休或辭工人士，金錢援助更顯重要，「目前主要由關愛基金資助護老者，但門檻很高，申請人不可同時領綜援，名額亦限於八千多個，而全港護老者數目有數十萬」。

葉葆琳強調，護老者並非無經濟貢獻，「他們肯留家照顧長者，間接已節省了政府的安老開支，加強對他們的資助，我認為是理所當然的」。

文：李樂嘉

編輯：龍英顥

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