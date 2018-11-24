澳門遊迷宮 尋找波普大師名作

心形迷宮 遊戲中互動賞畫

與香港一海之隔的澳門，每月活動都多蘿蘿，像11、12月這兩個月，除民間有大小活動，各酒店也舉辦不同活動招徠客人。較重玩樂成分的，我立時想到澳門威尼斯人度假村的凱斯哈林迷宮之旅，所說的凱斯哈林就是波普藝術大師Keith Haring，關於他，你或會記得他畫的小孩、心心跟小狗……畫作從來都是以畫展形式展出。是次，主辦方嘗試打破慣例，以迷宮形式帶出展品，希望大家能夠邊玩邊賞畫。

哈林有不少畫作都帶有心心，主辦方便想到用心形來設計迷宮，內外擺放了近90幅作品，都是他不同時期的作品，主題圍繞愛、性、生命、戰爭、愛滋病等，畫作背後帶有很多信息，圖像鮮明，卻充滿隱喻。大家賞畫時，只需在遊戲紙上蓋滿印章，便可換取紀念品。迷宮的20幅作品都是哈林的代表作，不難發現紅色經常出現，哈林解釋說，紅色是很強烈顏色，帶有一種警告意味。他亦愛用黃、藍、綠三色，配合簡單線條與符號，以及跳脫動作，呈現人性本善的本質。迷宮不難找出口，為增強活動性，迷宮有些互動遊戲，動手動腳，作品便會自動「跑出來」，真是創意滿分﹗

■凱斯．哈林迷宮之旅澳門站

地址︰澳門威尼斯人展覽廳F館

收費︰150港幣

購票︰www.cotaiticketing.com

www.macauticket.com

世界級特技騷 挑戰感官極限

近年，愈來愈多度假村引入劇場表演騷，要數最新的，不能不提到在新濠影匯的《狂電派》。乍聽名字，你或只猜想是個跟電火光影有關的表演。你只猜對一半，事實這是目前世界首個室內全電能的特技匯演。該騷將於12月14日首度登場，整場表演75分鐘，由70輛不同類型的電能車及飛機輪流登場，特技員將接二連三以動魄驚心的表演挑戰大家的感官。據知所有場面都是全新設計，且100%原創，由英國首次帶到澳門公演。

連人帶車 4層樓高飛速躍下

最叫人難忘的一幕，該是特技員從4層樓高的大型屏幕頂高速躍下，把車剛剛好急煞在觀眾面前，除了刺激，真的想不出還有什麼形容詞。策劃這場表演騷的團隊斯達菲（Stufish），不少國際巨星如Beyonce、Lady Gaga的演唱會，甚至一些國家的國慶演出，都是由他們負責製作，整場演出幾乎沒有冷場，值得推介。

■狂電派

地點︰澳門蓮花路新濠影匯

查詢︰www.elekronshow.com

收費︰280港元起，11月30日前預訂，可享早鳥優惠

珠海特色酒店 飽覽澳門半島風光

在大灣區及港珠澳大橋的帶動下，珠海近年也靜靜起革命，朝旅遊方向發展。有財團已相中此商機，迎來奢華品牌瑞吉酒店（St Regis Zhuhai），並於上月中開業。

瑞吉屬萬豪酒店及度村假旗下的頂級酒店品牌，珠海瑞吉以現代方式重塑百年經典。酒店位處41樓至72樓之間，即使不是套房，依然空間感十足，靠窗處還有小偏廳，落地玻璃下，澳門半島美景近在咫尺，以高角度鳥瞰，美不勝收。除了客廳，就連浴室也可俯瞰濠江景色，是酒店其中一大賣點。

在酒店大堂，除了有水晶燈及軍事相關的裝飾，還有三幅巨型油畫，據知是出自於北京美術學院教授之手，所畫的是香洲的今昔蛻變，畫中提及的人與事，多少是想將本土特色融入到酒店中。此外，「珍珠瑪莉」也是值得一提。源於紐約瑞吉總店，為瑞吉酒店的招牌之一，當瑞吉酒店每進駐一個新城市，其酒吧酒保都會創作一杯富當地特色的雞尾酒——珍珠瑪莉，酒保運用當地食材及調味料來炮製。同樣以番茄汁調製，上放有紫蘇葉及珍珠碎糖，呷下竟帶點點鹹味跟清香。跟酒保聊起，方知這飲料加入當地製的漁女蠔油及官釀梅子酒，難怪味道如此獨特……

■珠海瑞吉酒店

地址︰中國珠海市香洲區西灣銀灣路1663號

查詢︰www.marriott.com/hotels/travel/zuhxr-the-st-regis-zhuhai/

收費︰酒店剛新開業，推出3個住宿禮遇，有啟幕、家庭及浪漫，各自包含不同的配套，價錢由人民幣1388至1788元不等

■交通錦囊

香港有直通巴士經港珠澳大橋前往澳門丶珠海丶中山丶江門等地，其中到澳門，有來往觀塘或九龍站至澳門各大酒店的專線，單程收費前者港幣$170起，後者$160起；至於珠海，由觀塘前往珠海口岸，車費單程$140，來回$200。

巴士班次詳情可查詢網站：bit.ly/2Je9V1c

文：洪白嵐

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com