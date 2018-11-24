邊種蘋果最啱做甜品？

東京邂逅清香蘋果批

Ringo和青森蘋果甜品的第一次邂逅在東京自由之丘：「參觀當地的包餅店時叫了一份樣子平平無奇的蘋果批。切開酥皮時，看到裏面的批餡用切得大大粒的蘋果肉做成，品嘗第一口那種暖暖的蘋果清香即時撲鼻而來，加上酥皮的香脆，印象十分深刻！ 」

喬納金做雪葩 富士煮果醬

Ringo指所有品種的青森蘋果都適合做甜品，例如帶一點酸的喬納金可榨蘋果汁做雪葩，成品十分清爽。富士則可以做早餐蘋果丹麥酥的餡及煮成蘋果醬，天然的蘋果膠令煮出來的果醬稀稠度適中，一切還看如何因材而用。「不過我認為做蘋果甜品時應該保留蘋果原有的獨特果香及質感，不應配用太重味道的食材或香料，蓋過了蘋果的本來味道。例如做蘋果批時要控制不可落得太多肉桂，做蘋果忌廉凍時如要加雲呢拿香草也不可過量！」

至於想直接吃的蘋果，Ringo強調不時不食：「9、10月間收成的土岐，要選外皮黃帶點紅並且有光澤的，既香又多汁之餘，果肉也不帶酸味，之後則改吃王林、金星。另外大大隻的世界一直接食用最豪氣，肉質雖然偏硬但多汁！ 」

香港四季酒店

地址：中環金融街8號

協力：青森縣りんご對策協議會