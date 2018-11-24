零售商：港人偏愛紅蘋果

除了富士和王林以外，Alice表示近年冒起的新蘋果品種例如土岐也漸漸受顧客喜愛。新品種供應期多比較短，知名度也稍遜，不像前兩者般深入民心，但是香港消費者其實很樂意嘗新。

爽脆多人愛 肉粉合長者BB

合作多年，city'super鮮果及蔬菜採購專員Rolie表示，已和當地果農建立默契：「我們每年都會拜訪果農，日本也有採購專員，因此大家關係十分密切，可以做到度身訂做的產品。例如要在蘋果上面曬出特別的信息和圖案，須在半年前跟果農溝通好，採用的圖案或者製作賀年禮盒的數量等，都是大家共商。」

Rolie和Alice喜愛的品種都是王林：「王林蘋果帶清香，而且肉質比較爽脆，果味鮮甜。」至於不同肉質的蘋果其實各有擁躉：「香港人多數喜歡肉質較爽的蘋果，以富士為代表，不過其實很多品種都以爽脆肉質著稱。肉質較粉的蘋果則特別受老人家和家有嬰兒的顧客歡迎，貪其容易進食，喬納金是代表。」

city'super海港城店

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