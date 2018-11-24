零售商：港人偏愛紅蘋果

【明報專訊】「港人概念中總認為蘋果應該是紅色的，而且代表喜慶，因此紅色蘋果例如富士和陸奧等品種總是賣得特別好。以全年來計算的話，全年供應的富士蘋果是銷售冠軍，其次則要數王林。至於銷售的高峰期則要數中式節日例如中秋節和農曆新年，其實所有水果在這些日子都賣得特別好。」超級市場city'super海港城店鮮果及蔬菜部主管Alice Chen是這裏的開國功臣，見證着1996年開店時不久，鮮果部門已經引進日本蘋果，其中超過六成來自青森縣。而同樣來自青森縣的蘋果食品品牌RingoWork也是在同年介紹到香港。
除了富士和王林以外，Alice表示近年冒起的新蘋果品種例如土岐也漸漸受顧客喜愛。新品種供應期多比較短，知名度也稍遜，不像前兩者般深入民心，但是香港消費者其實很樂意嘗新。
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合作多年，city'super鮮果及蔬菜採購專員Rolie表示，已和當地果農建立默契：「我們每年都會拜訪果農，日本也有採購專員，因此大家關係十分密切，可以做到度身訂做的產品。例如要在蘋果上面曬出特別的信息和圖案，須在半年前跟果農溝通好，採用的圖案或者製作賀年禮盒的數量等，都是大家共商。」
Rolie和Alice喜愛的品種都是王林：「王林蘋果帶清香，而且肉質比較爽脆，果味鮮甜。」至於不同肉質的蘋果其實各有擁躉：「香港人多數喜歡肉質較爽的蘋果，以富士為代表，不過其實很多品種都以爽脆肉質著稱。肉質較粉的蘋果則特別受老人家和家有嬰兒的顧客歡迎，貪其容易進食，喬納金是代表。」
city'super海港城店
地址：尖沙嘴海港城港威商場三階3001號舖