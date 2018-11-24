蘋果樹下 領悟青森香甜引力

3棵樹苗 栽種蘋果王國

青森縣是日本種植蘋果的基地，由於當地氣候清涼，日夜溫差大加上降雨量低，特別有利蘋果的栽種。現時日本全國蘋果產量中超過一半來自該縣，年產量超過40萬噸，是當地重要產業。青森種植蘋果的歷史可追溯至1875年，當時青森縣政府取得3棵樹苗後大力發展相關產業，成效顯著，因此被公認為日本國內最適合栽種蘋果的地區，相關的研究也在百多年間不斷發展，新品種不斷登場，造就今天「蘋果王國」的興盛。

研究所改良技術 育新品種

日本人以其嚴謹和細緻的性格對待農產品，早在昭和6年（1931年）已經在青森縣黑石市建立農業試驗場，慢慢演變成蘋果研究所。那裏專門研究栽種蘋果的技術、病蟲害的防治和新品種的育成等。近年流行的品種例如戀空、星之金貨等都是出自蘋果研究所。現時青森縣內種植的蘋果品種約50種，其中40種為大規模種植推出市場發售，這許多不同品種的蘋果樹大部分都可以在蘋果研究所的實驗農場中找到。

在這許多品種中，知名度最高的富士佔了總產量約一半。由於種植和冷藏貯存技術已經十分成熟，富士蘋果可以在採收後放置於大型冷藏庫，分批推出，因此基本上全年都可買得到。至於其他常見品種還包括喬納金、津輕、王林和陸奧等，則只在產季有售。各品種收成期各異，基本上分為極早生種（8月20日起收穫）、早生種（9月20日起收穫）、中生種（10月20日起收穫）和晚生種（10月20日後才收穫）。農夫一年到晚不斷工作，從1月底修整枝葉開始，經過施肥、授粉、摘果等多個階段，直忙到年底才得以享受成果。

香港為第二大進口地區

蘋果採收後會送到各地農業協同組合的設施接受篩選和評鑑，透過人手和儀器分別測量蘋果的外觀、大小、含水量和糖度等，按不同等級包裝並運送到市場競價拍賣。品相不佳的則會運送到工廠製作果汁、蘋果片或者其他副產品。

香港雖是彈丸之地，但消費青森蘋果的數量卻不少。早在上世紀80年代中葉，青森蘋果首度攻入香港市場，此後進口量連年上升。數字顯示香港進口日本蘋果量從1998年的388噸激增至2017年的8006噸，增幅驚人。近年香港一直是繼台灣之後的第二大日本蘋果進口地區，2017年香港佔總出口量的24％，其中以青森縣產品最多。

（A）青森觀光りんご園

地址：青森縣青森市田茂木野字大沢35

（B）青森縣產業技術センターりんご研究所

地址：青森縣黑石市田中82-9

（C）津輕みらい農協 黑石中央りんごセンター

地址：青森縣黑石市一番町26

（D）弘果弘前中央青果株式會社

地址：青森縣弘前市大字末廣1丁目2番地1

文、圖：觀雲主人 （clarencecch@gmail.com）

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com