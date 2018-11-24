極速更新觸控屏 破敵快人一步

【明報專訊】近年在手提電腦界崛起的品牌Razer，去年底已推出電競手機Razer Phone，第二代則在最近開售。Razer Phone 2外形雖然變化不大，但處理器由Snapdragon 835八核心升級至845八核心，顯示晶片亦由Adreno 540 GPU升為630 GPU。為了減低機身過熱，Razer Phone 2採用均熱片散熱系統，以增加機背的散熱面積。屏幕方面，新機續用5.7吋的UltraMotion IGZO，但亮度較上一代高出50%，它更是市面唯一無論顯示及操控皆達到120Hz更新率的屏幕（現時市面120Hz更新率大多只能在顯示上，操控上未必能達到120Hz 更新率）。
Razer Phone 2設有前置式雙喇叭，支援Dolby Atmos技術，同時支援Razer Chroma電競RGB燈效，機背的Razer標誌可提供1680萬種燈光顏色變化，當有信息時，亦會因應不同的社交平台而提供不同顏色的提示；新機亦新支援無線充電功能。
有型燈效 支援無線充電
惟配件數目上，Razer Phone 2明顯不及ROG Phone，廠方只推出Raiju Mobile外置手掣（$1299）及Hammerhead USB-C ANC入耳式耳機（$829）。前者設有可調角度的手機支架、機械式震動及4個多功能按鍵，後者則內置主動式降噪及透過手機USB Type C為耳機充電。