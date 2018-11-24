極速更新觸控屏 破敵快人一步

Razer Phone 2設有前置式雙喇叭，支援Dolby Atmos技術，同時支援Razer Chroma電競RGB燈效，機背的Razer標誌可提供1680萬種燈光顏色變化，當有信息時，亦會因應不同的社交平台而提供不同顏色的提示；新機亦新支援無線充電功能。

有型燈效 支援無線充電

惟配件數目上，Razer Phone 2明顯不及ROG Phone，廠方只推出Raiju Mobile外置手掣（$1299）及Hammerhead USB-C ANC入耳式耳機（$829）。前者設有可調角度的手機支架、機械式震動及4個多功能按鍵，後者則內置主動式降噪及透過手機USB Type C為耳機充電。