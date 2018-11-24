電競手機以快突圍 海量配件 打造手遊新體驗

文：盧甘

由ASUS旗下玩家共和國（Republic of Gamers）推出的首部電競手機ROG Phone，早在今年台北國際電腦展已經現身，最近正式在香港出售。不少人或許會覺得手機效能夠高，打機便足夠，有必要用電競手機嗎？但對於「打機搵食」的電競手而言，雖然效能高的手機有不少，但它們為了平衡其他功能，未必能完全滿足打機的需要。

ROG Phone除了內置最高階的Snapdragon 845八核處理器及Adreno 630 GPU顯示晶片，也內置專用App，提高打機效能。而為了減輕手機過熱的問題，它內置3D液態均溫散熱系統，配合跟機的外置式AeroActive散熱風扇，長時間打機都不會覺得機身熱。而利用安兔兔評測軟件跑分，ROG Phone亦取得約30萬分，在Android手機中排名十大之內。

機側超音波觸控 變L1R1掣

除了高效能，電競手機另一重點是屏幕更新率要夠快，打機移動視角時才不會模糊不清。而ROG Phone的6吋AMOLED屏幕，便提供90Hz更新率及支援HDR功能，「食雞」時就更快看到敵人身在之處。此外，手機右側上下各有一組AirTriggers超音波觸控鍵，橫向打機時可輕按機側，變成手掣常用的L1、R1鍵，亦可自定義按鍵功能。另外，手機在下方、左側分別設有一個充電插槽，方便一邊橫向打機一邊充電時，充電線不會妨礙用家；加上機前設有立體聲雙喇叭及支援DTS:X Ultra 1.0技術，打機自然更投入。

不同手掣 更得心應手

高效能是ROG Phone賣點之一，另一賣點是設有大量方便打機的配件，外置手掣分別有插入手機後可提供上下雙屏幕顯示的TwinView雙熒幕基座（$1299），以及插於機頂及機底的特大外置手掣GameVice（$799）。此外，廠方亦推出能將手機接駁顯示器、滑鼠及鍵盤的桌上型遊戲基座（$1299），感覺更有如玩電腦遊戲一樣。鍾情大屏幕的用家，亦可選擇WiGig無線投影底座（$2099）將手機屏幕串流到電視或投影機上顯示。以手機配件數目來說，絕對算是數一數二。

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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