林懷民退休前精選 好奇主宰編舞人生

儘管小時候已對跳舞產生興趣，青年時代的林懷民卻選擇了文學路，直到留學美國就讀愛荷華大學英文系小說創作班時，才開始有系統地學習跳舞。他憶起：「開始學跳舞約一個月，我編了一個舞蹈給老師看，老師讓我不要念小說了，到紐約去跳舞吧。」林懷民最終沒有去紐約，他決定完成學業。「我不覺得自己可以變成一個跳舞的，我那時已經二十三歲了。」

堅持做免費大型戶外公演

上世紀六十年代，社會民主運動蓬勃的西方世界給林懷民很大衝擊：「在美國，我看到無限寬廣的自由，我是從戒嚴下的台灣走出去的年輕人，很受刺激和感染。」與林懷民住在一個apartment的同學，大學三年級時去了第三世界國家服務；中國大陸「赤腳醫生」服務偏遠地區的故事也讓他感動。一九七三年，林懷民在沒有任何專業經驗的情况下成立了雲門舞集，自此，台灣有了職業舞團。雲門舞集的初衷，是深入民間，為普羅大眾演出，「我不是為了要編舞，才成立舞團，我是想讓跳舞的人有舞可以跳，基層的普羅民眾有舞可以看」。現在雲門舞集每年堅持做免費大型戶外公演，這是舞團沒有改變的初心。林懷民談到一件事：「最近的戶外公演之後，有一位太太想買我們十一月的演出票，她說她是在路邊賣玉蘭花的，想了很久決定要買一千二百新台幣的票，是蠻貴的一種票。」基層民眾的支持讓林懷民很感動，同時壓力很大，「我們一定要跳得非常好，不能讓他們失望」。雲門舞集在鄉下演出時，有鄉親問是不是鄉下演一套，歌劇院演一套。林懷民保證無論是在紐約、巴黎，還是在台灣鄉下，水平都是一樣的。

資助年輕人「貧窮旅行」

林懷民支持喜愛藝術的台灣年輕人，「我自己走過的路，希望年輕人不必那麼辛苦」。他將自己台灣行政院文化獎的獎金拿出，籌辦「流浪者計劃」，資助年輕人到亞洲各地貧窮旅行，「是去打開視野，解決困難，這是一個成長的過程」。現時的藝術資助往往是給很少資金，但一定要有成品，雲門舞集的「創計劃」與之不同，林懷民稱：「年輕的編舞家、導演，可以使用雲門的空間來排練他們的作品，但不必一定有作品，我們希望年輕人在沒有壓力的情况下打好基礎。」

去年，林懷民退休的消息一出，便引發藝文界的討論。二○○八年雲門舞集舊排練場地付之一炬，民間捐款六億多新台幣讓舞團在淡水有了「新家」，放下心的林懷民開始考慮退休。「全世界很多現代舞團的創辦人或者品牌編舞家退休或去世之後，舞團就變得亂七八糟，現代舞團的維繫是很艱辛的，我希望雲門不要變成這樣。假如我多做幾年，會多幾個作品、多幾場國際巡演、多幾個獎項，但這些都不會幫助舞團永續。」現在林懷民與整個團隊在做他退休前的過渡準備，他稱現在沒有時間想退休之後要幹什麼，但也有期待，「也許是旅行、也許是讀書、也許是追劇。在家裏掃掃地、洗洗碗，這些事情，我非常嚮往。有時想想，也會有一點慌張，不知接下來該怎麼過，以前眼睛一睜開就要到雲門，回家還要處理事情」。

林懷民用編舞來形容「退休生活」：「為什麼編這個舞蹈，我的舞沒有劇本，從一個概念出發，編舞的理由是因為我不知道它要變成什麼，非常大的好奇使我繼續創作。有的時候我把一切想得太清楚了，我就會宣布不做了，重新再來。對於退休生活，我的好奇心很大。」

■《林懷民舞作精選》

時間：2019年2月21至24日

地點：香港文化中心大劇院

票價：$300至$800

查詢：www.hk.artsfestival.org/tc

文：彭月

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com