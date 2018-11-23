各家《十年》遍地開花 日泰台各自表述

文：劉彤茵

《十年》不止是一部電影，而是生命力。二○一六年《十年》獲金像獎最佳電影，立即引來兩極反應，一方面說「預言書」引起激烈思考，另一方批評指電影有如學生作品。去年團隊宣布推出國際版，台灣、日本、泰國導演構思呼應當地的故事。

泰國：自我審查在我們血液裏

《十年泰國》今年五月打頭炮於法國康城影展首映，本港近日放映以來，呼聲亦於三部中最高。其四條短片均圍繞政府政治制度，當中有蜚聲國際的阿彼察邦韋拉斯花古（Apichatpong Weerasethakul）坐鎮。「二○一四年泰國政變後一直是軍政府執政，即是進入獨裁政治，苦等幾年最近才宣布明年或有大選，但誰知道？」跟前的導演阿狄阿薩拉（Aditya Assarat）說。他訪問時沒有鬆開過眉頭，不多不少反映着《十年泰國》的沉重。

其作品Sunset靈感來自真實事件，他解釋泰國近年嚴重打壓表達自由，藝術作品不時被審查：「有天看到新聞，軍方進入畫廊要求停止展出一批照片，因為作品可能『製造衝突』，他們經常用此理由。新聞圖片顯示軍人站在藝術品前，那影像對我來說很可怕。」無獨有偶，近來本港亦發生巴丟草、馬建事件。導演說他特意使用年輕軍人的視點出發，該角色最為事不關己，只關心可否跟心儀女生告白，由國家制度拉至個人層面，曖昧地對比表達自由：「藝術對好多國民來說是很遠的事，但是其實打壓表達自由destroys everyone（摧毀每個人）。」

阿狄阿薩拉進一步解釋所謂Thai-ness：「自我審查一直在我們血液裏。」他指出，泰國有三大支柱「不能」批評：佛教、政府、王室。首先泰國有刑法列明不可侮辱王室，即為法律上「不能」。再者，他表示從小到大教育均提倡不要批評三大支柱，否則極容易被鄰里排擠，培養出順從，即為世俗上「不能」。阿狄阿薩拉說：「所以不知是否潛移默化，《十年泰國》即使較為政治化，貼近香港版本，但都不會如此直接表現憤怒。不少泰國藝評指出我們是很修飾過的。」《十年泰國》另有Catopia，講述一個被半貓半人生物統治的世界，人類血統才是次等，暗藏對愛國情懷的反思；Planetarium則被阿狄阿薩拉稱為「最會被政府滅聲」的一部。

台灣：聚焦環保、年輕人出路更正常

就導演所言，《十年》國際版引發各自拍出自己的「家」，呈現不同地區的在地元素。綜觀三部新作，《十年台灣》在地感可謂最強。監製劉嘉明坦言，台灣版較為現在進行式，訴說社會現狀問題，貼近日常生活。當中不乏雙重議題，例如〈惡靈罐頭〉透過蘭嶼原住民說反核；〈942〉以外傭反映性侵。後者故事講述於未來時空的女護士，年少時未曾為家中印傭發聲，兩女有着同樣被壓榨的命運。導演鄒隆娜媽媽是菲律賓人，自身背景驅使她一再關注台灣所謂「新住民」文化。

驚訝的是，《十年台灣》裏沒有直接關於「太陽花學運」或藍綠陣營的故事。劉嘉明認為台灣已進入另一階段的後社運轉變：「外界感到一些很大的政治事件很重要，但可能對創作人而言，未必跟每天生活有最直接的影響。『太陽花』是反抗，但你不會永遠佔立法院，曾經衝撞的，今天要面對的是deliver（傳遞）。」

「台灣沒有急切的壓迫性，非立即說不可。你說台灣身分問題，過去已經說了很多，根本平日媒體打開電視都有人在說，或暫不需要特別拍成劇情片。」想不到劉嘉明一語成讖，此訪問後不久台灣上演金馬獎統獨風波。劉嘉明說，《十年台灣》的〈睏眠〉算是最政制政治相關。作品為馬來西亞華僑廖克發執導，講述女主角使用奇幻的睡眠機器，不時在夢中尋回失散的貓咪「灣灣」，劉嘉明指出作品充滿記憶與身分認同的比喻。

「說真的，台灣是相對開放、自由、民主的地方，表達言論不像以前大壓力。那聚焦環保、年輕人出路等，反而更正常吧！」他續指。正正因為《台灣十年》很「台」，劉嘉明坦言有些內容台灣以外觀眾或無法真切感受。他以〈路半〉為例，住在雲林的失業青年東洋，家人早已搬往台北，但他卻不想離開故鄉。東洋跟朋友們騎車飛馳鄉郊，聚在露天破沙發，無所事事，呈現鄉鎮衰落及就業不足之態。不過，主角突然跑去廟宇拜神後大發脾氣，背後則有段古，劉嘉明解釋：「雲林是個較鄉下、貧窮地方，以前說是專門出黑道的。然而信仰力量很大，每個家庭都附屬在一個廟的體制中，亦有自己祖先牌位，即是『公媽』。如果你要離開，得把公媽一起搬走。那就要先拋聖杯，詢問一下祖先同不同意你把祂搬動。我覺得東洋是很不願做此事，延伸就是，我的根都在這裏，為何偏要因為台北經濟條件或者好一點，而放棄自己的家呢？」

日本：不用妄想社運行動

相比之下，是枝裕和有份監製的《十年日本》共通感較強，觀眾或較易投入。乍看來更有Netflix《黑鏡》影子，主要跟科技發展有關。首部短片〈75終老計劃〉講述政府針對高齡問題，推出政策予七十五歲或以上長者安樂死。主角為負責推廣此計劃的人員，說服長者相信科技成熟至「無痛」，更安排金錢資助及喪禮。片中長者說出長期病患、無人照顧、不想成為家人負擔等，表達手法有如紀錄片訪問，反映現實中長者的處境。導演早川千繪表示：「作品不止說長者，而是世界對『弱者』的定義，就是沒有什麼生產力的人。制度一直想排除此類人，我認為是危機。」

〈惡作劇同盟〉則講述一個名叫「承諾」的AI系統，收集各個孩子的數據，再為他們提供「度身訂做」的學習教材及「生涯規劃」。片中教師不再講課，孩子均從接收器收聽不同上課內容，不過只見系統建議做一些「有前途」的工作。當有破壞秩序的行為，系統便發出巨響阻止，恍如孫悟空「金剛圈」。面對嚴密監控，一名小男生得知校方將殺掉學校馬房的馬，仍與友人聯合拯救。導演木下雄介欲討論制度與科技的角力：「我不是指科技必定是壞的，此系統可以很有效地發現欺凌，但是卻好像沒了一種摸索的過程。」

兩名導演均承認日本社會一直是漠不關心的氣氛，難以引起什麼想像，「十年計劃」對他們十分衝擊。他們指出日本自上世紀六七十年代後，不用妄想社運行動，國民習慣不會發聲、示威或關心社會，直至近年三一一核事故大遊行後才有些微好轉。他們均對香港人仍會憤怒感到「素晴らしい」，即是精彩，並異口同聲說最喜歡香港《十年》的〈方言〉。

木下雄介道：「來到香港由機場坐的士出來，忍不住請翻譯人員幫我們跟的士司機聊天，我很好奇真實情况會如何，那的士司機就很隨心地說『對啊，都是說廣東話囉』，因此感受再多一點。」〈方言〉講述政府規定司機要通過普通話水平測試，否則不准在指定地區接載乘客，除影響生計之餘，主角亦漸漸發現失去生活依歸。早川千繪說自己不會廣東話及普通話，但卻因日本人身分勾出其他感應：「看時我會想，日本以前都是一個殖民別人的國家，而往往佔據一個地方，首要便是拿掉對方的語言，規定要說日語。雖然角度不同，但令我意識到當中的可怕。」

一面鏡子照內，翻過來照外。《十年》生命力，本來乃一班本地影人的咆哮，衍生出國際版，正正刺激不同地區回看自身文化，促成交流。總結來說，貌似是泰國政治、台灣在地、日本科幻，其實作品均蘊含對制度的反抗，共生共長。緊隨《十年日本》，泰國版預料十二月在港上映；台灣版則在明年一月。

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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