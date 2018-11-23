旅遊情報﹕投票最佳食肆 贏法國美食之旅

今年的投選活動以「共嚐．共享」為主題，即日起至12月14日，亞洲萬里通的香港會員可於「二人世界」、「全家開餐」、「友飲友食」、「慶祝首選」、「打卡必到」及「食得奄尖」的六個組別中，揀選最喜愛的餐廳代表，而透過以下3種方法即可輕鬆賺取星星，累積星星數目愈多，奪獎機會愈大。

1. 投票——會員完成投選心水餐廳後即可賺 取3星

2. 分享——投票後，將專屬投票代碼分享給親友，每成功邀請一人投票，雙方可各賺取1星（此方法每人最多可賺20星）

3. 用餐——即日至12月9日，在香港任何一間「亞洲萬里通」餐廳伙伴消費，每次可賺取3星（不設星星上限）

除了兩個名額的大獎，獎品還有包括劉德華World Tour 2018演唱會門票，以及由1000至10,000的里數。立刻到指定活動專頁（asiamil.es/2ysRnGb）投選最愛食府，同時邀請家人好友投票，共享心儀獎賞！投票結果將於12月17日於活動專頁內公布。

文：Chung