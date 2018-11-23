上山下海遊斯洛文尼亞 高山平原體驗牧民生活

文：何桂嬋

斯洛文尼亞的面積不及鄰國意大利的十分之一，人口只有200多萬，但擁有多樣的地貌和天然景色，北邊有近3000米高的Julian Alps，南邊則有大片森林，教堂和城堡錯落其中，以及接壤克羅地亞和意大利的海灘。在這小國，從首都盧布爾雅那（Ljubljana）駕車或乘坐公共交通工具，到這裏景點都不消兩小時，難怪國民不論男女老幼，幾乎一到假日就湧出城去郊遊。

現居於斯洛文尼亞城市Kamnik的美國作家Noah Charney曾撰寫一篇文章，測試能否一天之內在斯國上山下海，上午去滑雪，下午去海灘，結論是實際上可行，但我不貪心，把行程分開幾天。

舊城富意國風情

到訪時正值夏天，當大家都湧往著名景點如Bled Lake及Postojna岩洞（但當地人早就嫌Bled Lake太擠迫，岩洞又太貴），我跟着當地朋友向西南面走，到亞得里亞海（Adriatic Sea）旁的海邊城鎮皮蘭（Piran）。對當地人而言，夏天沒有到過海邊度假，簡直是對夏天的背叛。斯國的海岸有幾個小城，Koper是當中最大城市，但除舊城之外欠特色；Izola以水清沙幼的沙灘為名；小山城Piran則保留不少中世紀建築，幾個城市之間的車程都在半小時內，交通十分方便。

Piran屬伊斯特拉半島（Istria）一部分，先後被奧匈帝國和意大利管治，在街上隨處聽到意大利文，橙橙黃黃的樓房彼此挨近，路窄而蜿蜒，人們晾曬的衣物在窄巷頭頂飄揚，這景象令人誤以為身在意大利，就連飲食文化也深受意大利影響。

「石屎沙灘」享受太陽

在Piran不能錯過從舊城牆上鳥瞰小城的景色，一座座紅磚屋頂小屋，伸延至不遠處的St. George教堂和鐘樓，直到湛藍的海洋為止，令人想起宮崎駿動畫《魔女宅急便》中的歐洲小鎮。沿鈄路往下走，經過鋪上雲石地的Tartini廣場便到達碼頭，沿碼頭向左右兩邊走都有下水游泳的位置，但以石灘或石屎路為主，沒有細沙，朋友出發前就笑言那些是「石屎沙灘」，而人們在石屎路上照樣若無其事打開沙灘椅或席地而坐，享受太陽。法國1968年「五月風暴」有句名言：「Sous les pavés, la plage! （路磚之下，就是沙灘！）」，其實在石屎路上也可以是沙灘。沿岸朝教堂方向走，有一片奇特的石灘，海水冲蝕出一層層淺而平滑的石階，那裏沒有任何公共設施，浪亦較急，但更為寧靜和天然，也吸引不少天體人士。

坐纜車登無盡草原

斯國內有不少高山，冬天化身滑雪勝地，而夏天，就是牧民帶牛羊畜牧的時機。位於Kamnik Alps的Velika Planina是高山平原，從盧布爾雅那坐巴士只需一個小時便到。腳力夠的可以選擇步行上山，但懶人如我還是從Kamniška Bistrica Valley乘坐登山纜車，約20分鐘就到達山頂。

山頂上，一幅Velika Planina的獨有景象映入眼簾：無盡的草原夾雜不同顏色和形態的小花和石頭，披上松木瓦板屋頂的灰色民屋錯落在平原上，牛群則忙於吃那吃不完的草。牧人在旅遊季節會將屋子改成餐廳和旅館，提供簡單的乳製品，如牛奶和乳酪。我尤其推介斯洛文尼亞式餃子Štruklji，雖然當地朋友稱它為dumplings，但其實它更類似卷物，由一層薄薄的餅皮包裹cottage cheese，表面灑上麵包糠或果醬和幼砂糖，鹹、甜、酸相配，十分美味和飽肚。

●旅遊錦囊

簽證：特區護照及BNO免簽證

匯率：1歐元約兌8.9港元

機票：乘KLM（荷蘭皇家航空）由香港經阿姆斯特丹到盧布爾雅那，全程約26小時，來回連稅約7000港元起。想節省機票可考慮由香港到克羅地亞首都Zagreb的班機，再轉車到盧布爾雅那，車程約2小時

編輯/陳玥玲

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com