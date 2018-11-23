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菜式二：籠仔荷葉蒸雞球

【明報專訊】材料：

梅菜…1棵

葱…2棵

雞…1隻

荷葉…1塊

雞粉…1茶匙

蠔油…1茶匙

生抽…半茶匙

老抽…1茶匙

生粉…1茶匙

砂糖…半茶匙

梅菜粒調味

砂糖…半茶匙

生抽…半茶匙

老抽…半茶匙

做法：

1. 梅菜浸洗約20分鐘，冲走泥沙，瀝乾，切粒備用

2. 葱，切去頭尾，切細段備用

3. 鮮雞洗淨後，砍去頭、頸、屁股，開膛砍件。與醃料拌勻醃5分鐘

4. 把荷葉修剪至適當大小，汆水後平鋪在蒸籠上

5. 熱鑊落梅菜粒，細火炒乾後落調味，備用

6. 把雞件平鋪於荷葉上（圖3），記得不要疊放，才可確保火力均勻，雞肉熟透

7. 把梅菜粒於置雞件上，蒸8分鐘

8. 熄火，把葱段放於蒸好的雞件上，焗10秒，即成

● 大廚心得

荷葉底朝天免染色

新鮮荷葉雖然清香卻非時常有，淡季更難買到，徐師傅建議可以乾荷葉代替。修剪荷葉時可以食具的大小作參考，以蒸籠為例，比籠口大一點就夠。使用前要先汆水，以確保衛生。把荷葉平鋪在食具上時，記得把葉底（較淺色的一面）朝天，以防葉面的葉綠素在高溫蒸煮時脫色，把雞肉染綠影響賣相。（圖4）

改用瓦碟 蒸10分鐘

竹製蒸籠有助傳熱，但一般家庭未必會有。師傅建議可用其他食具代替，但蒸煮時間稍為延長。以同樣傳熱快速的不銹鋼碟為例，照樣蒸8分鐘即可；但若是較難傳熱的瓦製碗碟，就最好蒸10分鐘。

● 有片睇﹕想跟徐偉輝學整 籠仔荷葉燕雞球？

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