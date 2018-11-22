雷生從台山來港 於中環金舖學師

第二天去到茶樓，雷生和太太很開懷，點了很多點心給兒孫們吃，也不停叫我多吃點。叉燒包蝦餃和炒麵都吃過了以後，我提出訪問他們兩老的請求，老人家欣然答應。雷生今年八十有七，二戰結束後從台山來到香港，於中環的金舖做學師，需繳交港幣五百元的「學師費」，學師三年，每月可掙取港幣兩元去理髮，我問當年剪個髮要幾錢？老先生調皮答，其實只需兩毫半，我笑說其實即係仲有餘錢使啦。

由於祖輩也有遠赴美加打工的經驗，雷生在金舖學滿師後決定往楓葉國跑，花費巨大金額加幣兩千五百元「買紙」（註：當年已經有加拿大居留權的華工回鄉結婚生子的話，可以向加拿大政府申請在華兒子前往加拿大的准許證，而這張紙當年在省港澳等地可說是奇貨可居）。我問他到埗後打工打了多少年才能將巨債還清，要十年嗎？老人自豪地說不用那麼久，幾年就可以了。為何可以那麼快？全因身兼數職，白天在唐人開辦的金力源雜貨舖打工，晚上在餐館打雜（負責收拾碗筷剩菜），又去三文魚罐頭廠做搬運，每晚僅睡四個鐘。

娶妻後遠赴溫哥華建立家庭

十年以後，雷生衣錦回港娶妻，在中環大同酒家設宴數十席款待親友，盛惠港幣三百大元一桌，有魚翅。雷太太向我憶述婚後坐船去加拿大的行程：在尖沙嘴海運碼頭登船，經東京、夏威夷、三藩市，最終抵達溫哥華，總共需時十八天，日日暈船浪。之後夫妻同心協力建立家庭，為生活打拼，雷生在鎳礦場做了幾年伙頭，然後同人合伙開餐館，一做就是數十年，直至退休。

女兒雷小姐告訴我兩老曾經有告老還鄉的想法，三十年前就回台山看過，可是發現物換星移，家鄉已經變得陌生，遂打消了回國定居的念頭。雷生與李嘉誠是同年代的人，所以我特此借用李生幾年前引經據典的話贈給兩老：「我身本無鄉，心安是歸處」、「此心安處是吾家」，並祝身心安泰，下次輪到我請你們飲茶。

(gogreenhongkong.wordpress.com)

文：彭凱恩