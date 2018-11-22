爭取下午三點半天黑前見日光

北國瑞典的秋天畫面也並非日日斜陽裏腳踏黃金落葉，那些明信片景象只佔真實生活的五分之一吧，其餘的五分之四，分別由大風、灰天、冷雨，以及沉鬱領銜主演。一旦遇上難得的秋高氣爽，大家就一定不會辜負良機。於是平日上班中午三十分鐘的休息時間，我都盡量外出作快步行小運動，吸收新鮮冷空氣跟維他命D，雖然未必日日有陽光，但必須爭取在下午三點半天黑前見見日光。

上周某中午散步時適逢陽光普照，十分美麗，讓人心情舒暢。我沿着區內的單車路徑，先穿過最富歷史的山坡老屋範圍，然後拐入鄰近住宅居民夏天自種花菜的大園地，再拾步於鋪滿遍地金葉的大草地，最後經過寧謐的山坡墓園。短短二十分鐘的散步路程，先後遇上六位帶着狗兒散步的婆婆。他們都是住在區內的退休老人家，其中兩人領着相同品種的小狗，站在陽光最盛的山坡林木轉角位置聊天，哎喲！正好擋着我的散步路線靜心小座，那張半株樹幹鋸成的長櫈，正化為兩小毛孩的遊樂場。

大草地上有一排雄偉老橡樹，樹幹四方八面延伸下的大樹蔭足有十幾呎長，如像張開最安全的懷抱。每回經過我都駐足一會，常覺得樹蔭下該有大伙鄰居在夏日黃昏聚餐，一幅現實中我未曾見過的歡欣場面。那天中午除了我之外，還有另一個婆婆和狗兒停了步，或許他們跟我一樣在賞樹。

瑞典社區的普遍日常

跟我擦身而過的六位婆婆都衣著整齊，精神不俗。

她們看來年近七十吧，工作了大半生，領取瑞典政府的中央退休金，在這個寧靜民居生活。這大抵也是萬千個大同小異瑞典社區的普遍日常：鄰近車站，樓宇最高六層，小廣場有餐廳士多藥房小超市圖書館，四周都有樹木花叢。能夠在這樣的環境下過日子，帶着狗兒外出悠然散步，在大樹下聊天的老人家，忽然讓我覺得好陌生……

我想起：怎麼沒在香港見到這樣的畫面？

(jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com)

文：周游