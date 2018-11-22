不由得令人想女人的人生下半場，究竟想活成像曼玉還是嘉玲？誰才是人生勝利組？兩人的命運確是活生生的教材。倒是忽然明白電影角色武則天為何由嘉玲主演，天生不是公主命，一直翻滾摸爬，最後將原本一手爛牌打成好牌，成為了女王！

嘉玲將一手爛牌打成好牌

也許上天永遠是公平的。曼玉是天生公主命，少年得志，由十七歲當廣告模特兒、十八歲去選美成為亞軍，然後拍劇拍電影當女主角，由本土到國際，亦由最初的花瓶變身為實力派影后，攞獎攞到手軟，是一路平坦。她的型格風格衣品亦洋氣十足，一向無可挑剔 ，影響上世紀八十、九十年代以至千禧年間的眾生，是華人的style icon。無論因為曼玉的電影還是衣品而喜愛和擁戴她的華人無數。而公主命的又往往不管犯了什麼錯，再自我和任性也會被眾生偏寵和袒護。

相反在一九八○年代約同期出道的劉嘉玲，年輕時倒沒這麽風調雨順。考藝員訓練班也要被勸喻重考，只因廣東話不純正，要努力克服困難。一直以來香港人對內地新移民常帶着偏見，新移民要融入香港社會並不容易。年輕時的衣品，嘉玲亦常被訕笑，土氣非常，就算穿Jean Paul Gaultier ，將「Jean」念成「煎」，是何等大事！

雖然她很早也當上女主角，但觀眾的讚譽和掌聲總不會在她身上，還要遇上人生最大的災劫，綁架案。一路走來，嘉玲是七彎八拐。直至人生下半場，她才像開了竅般一路升級打怪，終於闖出寬闊平坦的道路，游走於電影界、時尚界和商界也被讚賞和認同。撫心自問，我也曾是曼玉的粉絲，但最後原來我還是喜歡嘉玲多一些，因為她的經歷，她的艱辛，而鏡頭背後她亦很會照顧朋友，不會孤芳自賞。

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文：Janice Wong