自由發揮 繼續 「vogue」下去

【明報專訊】Come on, vogue Let your body move to the music...對歐美音樂有認識的你,就會知道上述歌詞是來自樂壇天后Madonna膾炙人口的舞曲Vogue。除了旋律令人難忘,MV製作精美,歌曲更把紐約地下文化voguing這一種舞蹈風格帶到大眾。在美國1980年代崛起的ballroom文化中,同性戀者、變裝皇后會聚集在舞廳中用時裝、貓步和舞蹈(voguing)互相較勁。經歷多年發展,voguing熱潮也蔓延至香港。香港女生 Hiu Ping鍾愛voguing,儘管跳到「損手爛腳」都要繼續「vogue」下去。