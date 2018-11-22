自由發揮 繼續 「vogue」下去

1.你怎樣定義自己?

我覺得自己是一個生活節奏快，希望每天都過得充實，但同時需要自由和空間的人。

2.你何時愛上跳舞?

我小學時由學中國舞開始，成長期間也有學習不同舞種等。

3.但為什麼特別鍾愛voguing?

因為voguing結合不同元素，分了不同類別如old way、new way、fem，除了講求手腳協調外，更包含我最喜愛的時裝！

4.學習voguing最困難是什麼?

以前跳舞講求節拍和舞步的齊整，可以練習和跟隨，但voguing是自由發揮較多。

5. 你認為什麼是快樂?

及時行樂，忠於自己。

6.你第一次參加與對手比併性感程度的sex siren比賽，感覺如何?

我一直討厭自己的身體，參加sex siren卻令我更加接受自己！當時心情緊張，但我仍然選擇豁出去，在台上放大膽地發揮。

7. 每一次比賽有什麼要準備?

當然是金錢！因為每次比賽的類別都有特定dress code，要花錢去置裝，而且身體質素也非常緊要。

8.你希望看到哪位voguer的演出?

我希望看到來自House of Mizrahi的日本voguer Koppi Mizrahi。她在推廣voguing文化上不遺餘力，在日本舉行不同的ball，讓更多人認識。Koppi更精通voguing的不同範疇，絕對是令人尊敬的舞者。

9.你怎樣平衡工作和興趣?

我沒有一份全職工作，相反努力地以part time和freelance形式工作，控制自己的時間發展興趣。

10.什麼是最被高估的事物?

婚姻。

■Profile

Hiu Ping

熱愛跳舞，曾參與不同ballroom比賽，與來自世界的voguing愛好者互相交流。她也鍾愛攝影和時裝，現為自由身攝影師。

文：Kris Chan

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com