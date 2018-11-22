延續上季主題 聽衣服訴說異國故事

一向注重用料的45R今次用了不同的羊毛作為材料，米色大衣及芥末黃色的毛衣均選用來自澳洲的羊毛。工匠把兩條羊毛扭成一起作紗線以減少線頭，編織成毛衣後再進行磨毛過程，盡顯一絲不苟的風格。

10色羊毛紗線 工匠人手編織

目光一轉，45R帶大家由南半球來到北半球，長裙上富有納瓦霍風格的圖案十分搶眼，與毛衣及大衣一樣帶來和暖之感，具有相當的一致性。亞洲當然也是旅人不可錯過的旅遊聖地，為了紀念品牌來港開業10周年，今季以2008年香港開業時一款非常熱賣的羊毛粗花呢外套為藍本，推出以藍及粉紅色作主色調的長身外套。除了外套，僧侶服及長褲均由日本工匠以人手編織而成，更特別採用10種不同顏色的羊毛紗線織成，盡顯對細節的執著。

另一件長身大衣則走完全不同的簡約風格，深灰色牛仔布料加上毛茸茸的袖口，對香港的秋涼天氣來說絕對是剛剛好，內搭配襯一件45R拿手的藍染牛仔襯衫及牛仔褲，十分適合日常配搭。

今次系列的風呂敷（Furoshiki，一種傳統的日本包裝布）以澳洲羊毛織成，而 bandana圍巾則使用了有機超長纖維棉織成，不止帶有保暖功能，更由日本工匠以人手印上富納瓦霍特色的12生肖動物圖案，色彩鮮艷奪目，是較為驚喜的單品之一。

走遍世界的深度遊，可以說是45R今季系列的最貼切形容詞。

查詢：45R 2861 1145

文：Sammy

編輯：陳玥玲

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