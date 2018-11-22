反方向思考物盡其用 工藝實驗的繼承者們

與其說petit h以升級再造為本，不如說是物盡其用。回顧歷史，品牌的物盡其用精神早已植根，如經典記事簿皮套是善用製鞍後皮革；千層皮革Vibrato則是將山羊皮革和絨面皮革裁絲黏合，兩者都展現出盡用良好素材的美德。

由物盡其用到跨部門協作

Disruptive是近代時裝文化研究的關鍵字，混亂顛覆卻具危中有機的伏筆。工藝大多講求精專，如品牌旗下轉移到皮具的馬具皮藝、瓷器、水晶、銀藝等，本是分支發展。品牌以實用為脈絡，如皮具配飾以馬具為藍本，女裝亦以圍裙等工服為靈感。petit h亦同樣實際，應對良好素材及資源日缺問題，以跨部門小組讓各工藝結合出新種發展，走出胡同，跳離各自發展的局限，同時能為良好素材短缺而改為跨工藝設計的可能性鋪路，比物盡其用行多一步。如Godefroy早期設計的Crocodile Trace皮手圈，落在Pierre Hardy手中發展成Memoire首飾系列，以突出的鱗紋，一反鱷魚皮革以鱗紋對稱的美學傳統。他亦曾將Saint Louis水晶杯反轉接上電線作燈飾，發展成日後的Apollo水晶燈，可見除了實驗工藝及作品，企劃亦能以另一名目在實際巿場試水溫。

petit h位於Pantin工作坊內的工匠自家用品，因無巿場壓力，自由有趣，並不亞於其出售的作品，如企劃初期的Tabouret革面矮櫈，就是取材自工匠自用之作。今次到訪，看到用上同色但不同款絲巾飾面的抽屜，又或是單以品牌禮盒絲帶將皮革擊於矮櫈椅面，都是因為素材來源本是剩餘物資，令創意不受壓，作品更簡單率性而具潛力。

由物質跳到工藝

推出市場的作品則更講求工藝結合。如機械人頭手袋，將珍稀皮革與牛皮相縫，擺脫一袋一皮革的原有美學，讓不同皮革質地對比，破格地以金屬鎖將手抽與袋身相連，將不同馬具金屬飾於袋面。整個流程是因應素材限制，在設計過程中見步行步不斷重回庫藏，尋找素材作為答案，是集各式工藝及創意循環的作品。

個人更感興趣的是企劃在Godefroy掌舵下的下一步。首次接觸Godefroy的設計，是其工作室為Bunaco設計的Kamifusen枱燈，一如名字以日本紙氣球作燈罩，與petit h同樣工藝童趣並重。「我認為愛馬仕極富幽默感，是品牌强項之一。petit h工坊雖具童真，但不失認真。我修讀的雖是工業設計，但更喜愛工藝及手作，是製作時較人性的一面。我大都與原材及工藝良好的公司合作，然後為他們推薦以破格創新為本的設計，將古老故事及傳統工藝現代化，貼合生活功能與形態，傳達背後的故事，為這些工藝作品推展未來。那時我一手包辦產品及包裝等設計，並在Maison et Objet展出。也因為這個展覽，讓我遇上Pascale。」Godefroy說。

古老故事傳統工藝 為作品推展未來

這個偶遇，讓他與時任愛馬仕藝術總監的Pascale多番合作。基於理念相近，在創立petit h時，Pascale便邀請他和其他設計師及藝術家合作。「petit h以人及素材為本。個人最著重及珍惜的，是接觸到各式工匠，令我能更貼近各種物料及相關工藝。以已有物料為靈感，是逆思考的創作過程，讓物料，藝術家和工匠之間作三方對話來設計新品。基於大家也深信企劃概念，於是有進一步合作，後來Pascale認為我最了解這個項目，於是找我擔任創意總監。當中最大變化，是我由建議者成為主導者，但理念不變。她常說petit h是她的花園，是工藝、素材及藝術家的實驗場所，同時開拓新工藝，將不同物料及工藝配對。有趣的實驗不少，如不用縫合、倒模令皮革成型的技術等。」

在職位交接時，petit h於今年3月在巴黎舉行了La Quincaillerie活動，名字的意思是五金舖，推出一系列用上品牌皮革製如皮尺、錘子、水平尺等工具。活動亦設工作坊，讓人利用素材即席製作筆記簿、簿套等，整個活動與其說是推出新產品，不如說是鼓勵手作實驗，發揚工作坊作為實驗場的重要性。「我的設計理念集中於工藝實用性，以日常生活用品及工具為本，只是素材及工藝有別，與生活掛鉤，而非製作單具視覺驚喜之作，如我為petit h設計的五金工具系列便是一例，着重物料帶來的觸感，是靠直覺而毋須設計知識閱讀的作品。我喜歡能夠手握的工具，於是將品牌素材與工具結合。如眼前所見的錘子，是大家都會用到的工具，但手心觸及的手柄用上皮革，為用者帶來與別不同觸感。縫合皮革的則是品牌用來製作馬鞍的蝴蝶針步，在素材及工藝上均用得其所。最終的結果一如眼前的綴皮帶衣夾及塵笏，都能改變人對日常工具的觀感，讓這些原本收納入櫃的工具，能隨意放在家中各個地方。愛馬仕本身有反思日常工具的理念，petit h同樣貫徹着，並以不同工藝實踐，並非以主題或系列方式，反而是一種較為即興的思維，卻是經典而非單純時尚的設計，最重要的是符合常理，講求工匠對作品功能的常識。」

工藝坊才是可持續重心

升級再造是可持續發展的方式之一。在Godefroy上任後，petit h有兩個新發展。一是品牌的世界巡迴展，大都附設工作坊讓人親身實驗素材。二是將科技與工藝結合，如新出的圓骰子便用上立體打印技術，另一個例子則是研發假如世界再沒有皮革時，以鋁材取代皮革。「升級再造好像變了流行詞，但對我來說，將已有物料物盡其用是一個常識。我認為petit h的其中一項精神，並非純粹物料上的升級再造，而是為可持續發展立下新定義，並以這個平台傳揚訊息。」與既有產品研發部不同，petit h除了是物料上的物盡其用，更重要的是發揮物料及工藝的潛力，在物盡其用的精神上更進一步，讓人人能成為工藝實驗的繼承者們。

■「petit h」的故事

香港讀者亦可親身接觸petit h工作坊的全新創作，細嘗一個物料與蛻變的故事。

展覧日期：即日至12月9日

開放時間：星期一至六上午10：00至晚上7：30；星期日及公眾假期上午11：00至晚上7：00

地址：香港中環遮打道10號置地太子Hermès店

費用全免

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陸亮瑋

電郵：lifestyle@mingpao.com