簡約品味 知性時尚 衣著毋須鋒芒太露

所謂簡約的風格，背後可能有深層的概念及內涵支持，正如COS不時與藝術及建築界別的創意單位合作來增加品牌自身的涵養。最近的例子就是由日本建築師Azusa Murakami和英國藝術家Alexander Groves組成的藝術二人組Studio Swine，他們的作品New Spring早於2017年4月在米蘭家具展（Salone del Mobile, Milano）首次亮相，並獲得「Most Engaging Exhibition」獎項，同年12月則在邁阿密的Design Miami/展出，上海是全球巡迴的其中一站。作品能在短時間內作多次巡迴展出必有其獨特之處。

跨界合作 更見深厚內涵

New Spring是模仿一棵樹木形態的雕塑，樹枝末端會噴出氣泡並緩緩墮下，若以細緻纖維的物料如羊毛觸碰，不但不會即時破裂，氣泡還會有輕微的回彈；觸破後會滲出一縷輕煙，有種莫名的意境。問到這個裝置藝術的創作靈感，Studio Swine的Azusa Murakami回答：「概念是來自日本賞櫻季節，我們看見不少家庭在櫻花樹下共同觀賞花落的景致，而New Spring想帶給觀者的就是類似這種簡單而獨特的體驗，有點像把時間凝住。我們將可觸碰的氣泡比喻為花朵，這是觀者與作品的另一種互動。」這是一件言簡意賅的裝置藝術，不就是簡約主義藝術嗎？Studio Swine的另一位成員Alexander Groves說：「我們樂於人們把New Spring歸類為簡約主義的作品，它能給予觀者空間演繹及想像。而且在中國展出也別有意義，我們都很喜歡中國的美學，尤其一些表現雲霧的水墨畫，將兩者的關係扣連會相當有趣。」

衣服穿在身上，當然會講究人體比例，而New Spring是模仿一棵樹木，所以Studio Swine在設計時，也留意其大小與人體的比例。除此以外，他們有什麼地方從時裝設計上借鑒？「沒錯，作品會專注人體比例，還有所用的物料，而且有趣的地方是我們很着重觀者的親身體驗，這不能只從屏幕上去觀看，而是與作品互動及用身體與之交流。這與時裝設計真的有很多共通之處。」Studio Swine的Alexander答道。

內斂衣著品味 正在中國崛起

那對COS的創意總監Karin Gustafsson來說，New Spring會否為她在時裝設計上帶來一些啟發？「我特別喜歡它呈現的手法和給予的經驗，在物料及選材上很有啟發性。」將COS的衣飾同樣定義為簡約主義並不為過，Karin這樣形容，「我們的主張也是簡約美學，而系列的概念可以是來自藝術、建築或平面設計，我會將之提煉及簡約化，取得平衡之後再率真地呈現在衣服上」。

說回COS在中國市場的發展，從2012年至今已經在北京、上海、天津等17個城市開設28間專門店。現在又進軍阿里巴巴的天貓網購平台，作為品牌的創意總監，Karin覺得網購對時裝工業有什麼影響？會否預期品牌在中國市場的生意額會有明顯增長？「網店與實體店對我們同樣重要，但我們看到很多人選擇網上購物。網購是個非常高明的營銷手法，令我們更容易接觸到消費者，透過天貓網購平台及我們自己的網頁，更容易宣揚品牌的背景與理念。」

瀏覽過COS自己在中國的網頁與在天貓的專頁，就知道兩者的分工，前者依然着重經營品牌的美學概念，例如介紹品牌設計靈感、與不同創意界別的合作、或將品牌內容豐富的季刊放到網上；當然大家亦可從品牌網站購物，但若論人流數量，就一定與後者有天淵之別。阿里巴巴的天貓平台有超過5億用戶，平台有紅包、閃購（限時限量的特賣）等不同活動，在剛過去的雙十一購物狂歡節中，阿里巴巴集團就錄得破紀錄的2135億人民幣成交額（雖然增幅額已是有史以來最低）。除推出網店外，COS在中國的拓展計劃還包括在今年12月在北京三里屯開設全球首間男裝專門店，而廈門及廣州亦將在未來數月開設新店。

從COS在中國大陸的發展，可以推斷大陸人不是只有喜歡炫富及向外宣示國威的名牌奴隸，近14億人中總會有些懂得欣賞「韜光養晦」、內斂含蓄的簡約品味。

查詢：COS 3580 7938

文：John Wan

編輯：陸亮瑋

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