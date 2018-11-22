探索藝術邊界 複製就是原創？

當代藝術（contemporary art）着重概念，呈現的不僅是藝術家的個人想法，每項細節、創作取材，均需要經過巧思，從而表達、組成一個完整的「概念」。這場藝術展覽，就大玩特玩「複製就是原創」的概念，本身為藝術家的策展人Maurizio Cattelan，從出道開始，其作品均提出對複製藝術原創性的看法與反思，這次在他的帶領之下，更帶來一場完全戲謔原創的展覽。除了當中的展品均圍繞複製藝術主題，甚至乎就連展覽的名字「The Artist is Present」亦屬「搬字過紙」，挪用行為藝術家Marina Abramovic的同名演出，連宣傳海報亦參照其演出的廣告照片，同樣身穿紅衣、以臉龐為特寫，讓人將兩者模糊起來，從中反思原創這議題。另一方面，Marina Abramovic本身並沒有參與展覽其中，Maurizio Cattelan亦要透過她的缺席，把她帶到截然不同的新背景，複製「藝術家此在」的意念，同時顛覆展覽必須「被參觀」的觀念，伸延出另一思考討論。

展覽名字海報「搬字過紙」

整場展覽分成16個展示房間，讓觀眾在每個空間，沿着不同思考方向探索複製藝術的可能性。雖然這場展覽由Gucci協辦，然而跟其他時尚品牌的展覽不同，當中並沒有「hard sell」的品牌植入式展品，反而更能讓觀眾投入於純粹的藝術討論。事實上，自Alessandro Michele擔任品牌創意總監以來，他亦一直將複製概念糅合至時裝之中。

Alessandro Michele的過人之處，在於他那天馬行空的想像力，而當中很大部分均源於他對藝術的喜好。先是在2016年秋冬季，找來街頭藝術家Gucci Ghost（Trouble Andrew）合作，將對方「抄襲式」的GG logo塗鴉創作用作衣服的圖案，隨後更延伸出「REAL」的塗鴉文字設計，幽「真假」一默 ；而在Resort 2018系列中，時裝騷中出現的「GUCCY」字樣設計（實為Gucci的中世紀拼法），亦成功引起大眾對Alessandro Michele是否在製作「冒牌」貨的疑問，像建立起一場藝術對話。

複製概念糅合時裝

至於，2018秋冬時裝騷中，模特兒手抱「假人頭」的震撼畫面，則是源於基督教 Cephalophore殉道者的意念，還有令人聯想起荷李活世界的電影公司Paramount標誌；來到新一季2019春夏系列，Alessandro Michele就「 翻抄」了深入民心的美國文化象徵，把米奇老鼠頭變成手袋，一切都令人會心微笑。相信Alessandro Michele本人對「複製」這個概念，也同樣着迷。

■「The Artist is Present」展覽詳情

日期：即日至12月16日

地點：上海余德耀美術館上海徐匯區龍騰大道豐谷路35號

開放時間：上午10：00至晚上9：00（逢星期一閉館）

費用：60元人民幣

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

編輯：陳玥玲

電郵：lifestyle@mingpao.com