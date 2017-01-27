「雙重性格」引擎 被低估的豪華 QX50

稍為對近代車壇發展有認識的車迷，相信都會知道Infiniti就是日產（Nissan）旗下的高級品牌，它早於1980年代進軍北美市場，憑着優異的駕乘質素及進取的定價策略，在美國頗受歡迎，跟豐田（Toyota）旗下的凌志（Lexus），以及本田（Honda）的Acura，成為知名的「日裔」高級汽車品牌。經過多年發展，Infiniti的車款目前不止在北美有售，也在其他地區與來自歐洲的同級對手力爭市場。

Infiniti出品SUV的歷史，最早可追溯至1990年代後期面世的QX4，它其實是日產經典四驅車Pathfinder的高級版本，廠方以Pathfinder作基礎，改用更具氣派的外形及加入豪華設備，成為當時高級汽車市場上其中一部備受注目的中型SUV。2000年代，車廠推出QX50的前身EX，它在日本市場被稱為Skyline Crossover，EX與同廠的高級房車、房跑車共用底盤，因此公路行車表現比起以傳統四驅車作開發基礎的QX4更穩定及舒適，也切合SUV發展愈來愈重視on-road行車質素的大趨勢。後期的EX配合廠方的市場推廣策略，自2013年開始易名為QX50，外形及車廂細節略作修改，貴氣更明顯。今年，廠方正式推出第二代QX50，以增強它在中型SUV市場上的競爭力。

混合房跑設計 尾箱靈活實用

第二代QX50採用全新的設計風格，車身加入更多立體線條，車頭的進氣格柵面積比上一代擴大了不少，以營造出更動感的形象。值得留意的是，車頂線條參照了常見於房跑車的流線形處理手法，愈近車尾愈見下潛，觀感近似寶馬的X4或X6，令這款豪華SUV帶有更強的「路跑」形象。

QX50的車身尺碼屬於中型SUV，但觀感上比其他同級對手大，事實上，根據廠方提供的資料，QX50的車尾箱容量的確冠絕同級，在正常模式下容量已有878公升，若將後座椅背向前扳平，容量更跳升至1812公升，比來自德國的同級對手Q5或寶馬X3都更實用，載運大型行李時更輕鬆方便。另一項值得讚賞的細節是可以前後滑動的後座，不要看輕這功能，原來很多高級SUV都沒有提供。只要將後座稍為移前，QX50就能夠確保車子可滿載五人之餘，又能夠稍為提升車尾箱容量，大大提升日常用車的實用程度。

車廂用料講究 音響聲靚

既然稱得上屬於高級品牌，QX50的車廂用料理所當然地比不少SUV講究，置身其中，不難發現車廠應用了多種物料提升精緻程度，例如波棍台及控制台上會見到質感細滑的Ultrasuede麖皮，門壁上又會見到製作認真的白色楓木飾件，包圍感及承托效果極好的座椅以幼細的真皮包裹……這種運用多元物料互相配合的高級感，有如製作貴價家具，很容易就成功討好車內人。

另一項令人對QX50留下印象的車內設備，就是被列為標準設備的Bose音響。事實上，源自美國的Bose會為不同級數的車款提供適用的音響系統，裝設在QX50車廂內的16聲道型號，屬於高檔的Performance Series，它成功營造高質素、臨場感強勁的效果，而且仍然堅持提供CD唱盤，這對於近年完全被「手機化」的汽車數碼音響來說，簡直有如清流一樣。假如閣下對音質有要求的話，這套音響絕對可以為聽覺帶來不錯的滿足感。

雙重性格引擎 應對不同駕駛模式

率先來港的QX50屬於四輪驅動版本，配備兩公升渦輪增壓（turbo）直列四汽缸引擎，引擎排氣量雖然只得1997c.c.（上一代型號配置3699c.c. V6引擎），但這副名為VC-Turbo的引擎的最大馬力為268hp，峰值扭力亦達到380Nm，動力表現不算弱，而且提供了創新的可變壓縮比的功能，令QX50成為全球第一款設有這功能的量產車。這功能令引擎汽缸壓縮比能夠轉換，以達到注重慳油或提升爆發力兩大不同目的──慳油行車時，汽缸壓縮比是14:1，令引擎的活塞行程變長以提升慳油效果；想提升爆發力，汽缸壓縮比就會切換至8:1，縮短活塞行程以換取更爽快的加速反應。

雖然引擎加入了這項新技術，但實際行車時駕駛者其實不太會察覺對行車流暢程度的影響。以悠閒的態度駕車，QX50有如一部高級行政房車，一邊流暢前進，一邊為車內人提供出色的隔音效果，懸掛系統也過濾了大部分的路面凹凸；踩深油門加速，引擎又會表現出不俗的快跑潛力，雖然車重超過1.8公噸，不過仍然步履輕盈，快速行車帶點爽勁，過彎時也穩定咬地，以中型SUV標準來說，已屬合格有餘。

還有一點值得一讚，就是QX50的兩張前座是同級車款中剪裁最好的，它們提供了有如跑車座椅水準的包圍感與貼身程度，承托力亦十分好，令駕駛者與前座乘客坐得很舒服，加上齊全的設備清單（標準設備包括天幕式天窗、側窗窗簾、鳥瞰式泊車監察鏡頭、原廠中港澳地圖等），這些優點足以令QX50成為高級SUV中的不俗之選。

■Infiniti QX50 2.0t SENSORY AWD規格

車型：五門五座位高級SUV

引擎：1997c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：268hp/5600rpm

扭力：380Nm/4400rpm

傳動：無段變速波箱（XTRONIC CVT，附8段+/-波功能）

驅動：四輪驅動

加速：0-100km/h，6.3秒

耗油：7.9L/100km（平均）

長闊高：4693 × 1903 × 1678mm

車重：1877kg

售價：529,800*

查詢：2756 9123

（*另設前輪帶動版本2.0t ESSENTIAL，售價479,800。）

文：莊達民

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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