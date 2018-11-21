穿衣品味從了解它們開始

◆經典優質

Item：西裝

Brand：Boglioli

於1950年由Guiseppe Boglioli創立的意大利品牌，從小裁縫店起家，至今傳承至第四代經營；以隨性、簡練剪裁聞名，無結構外套更是代表作。西裝採用優質羊絨為面料，質感輕盈，配以精細手工，備受上流階層男士追捧，當中包括法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）。

◆簡約「工藝」

Item：上衣

Brand：Handvaerk

美國品牌，由夫妻檔創立，品牌名字為丹麥語，意指「工藝」，強調手工製的創作理念；設計以極簡主義為基礎，品牌服飾簡約、低調。優質面料亦是品牌的賣點，所有產品均採用匹馬棉製成。匹馬棉為美國生產棉花的一種，與一般純棉相比，它的棉纖維長度、韌度及品質皆屬優質。

◆英倫紳士美學

Item：西褲

Brand：E.Tautz

由Edward Tautz於1867年創立的英國品牌，他曾於著名的高級訂製西服裁縫店Hammond & Co.擔任領班，創造出燈籠褲。時至今天，品牌仍然堅持透過精準的剪裁，呈現富有Savile Row美學的傳統訂製男士服飾。

◆簡潔不失奢華

Item：大褸

Brand：AMI

法國品牌，設計師Alexandre Mattiussi曾於Dior實習，隨後擔任Givenchy男裝首席助理，亦擔任過Marc Jacobs男裝設計師。擁有「超級名牌」經驗的他，其個人品牌流露法式美學，以實用、年輕及簡潔為主，卻不失奢華，而價格更比一般大牌相宜。

◆耐穿一「派」

Item：恤衫

Brand：PYE

本地品牌，於1984年創立，名字意念源自代表圓周率的希臘字母π，同時是中文「派」的諧音，有「氣派」之意。品牌從1990年代開始，於新疆研究及種植專屬棉花，用作編織成各式精製布料，製造柔軟、耐穿的白恤衫；講究的縫紉，亦是另一賣點。

◆詮釋低調態度

Item：運動服

Brand：Reigning Champ

加拿大品牌，以簡約及舒適為理念。產品從設計到生產均在溫哥華完成。衣服採用來自北美的頂級上乘羊毛為面料，沒有印上圖案，背後理念是為了令產品更耐穿，讓用家於不同年齡階段穿著都不會過時。色調以黑、深藍和灰色等為主，詮釋低調態度。

◆貼身呵護

Item：內衣

Brand：Sunspel

擁有超過150年歷史的英國品牌，被形容為「The finest English underwear」，曾於1940年代將boxer內褲引進英國。出產的服飾採用優質面料，全以人手製造，注重細節、剪裁；內衣以外，亦有推出T恤、polo恤及汗衣等男士貼身服飾。品牌曾為由Daniel Craig飾演的James Bond角色製作衣櫥。

◆高科技主義

Item：襪子

Brand：Mack Weldon

美國品牌，主打男士日常貼身衣物，包括內衣、汗衣、T恤及襪子等，設計剪裁舒適，集吸汗、防臭、防靜電等多功能於一身。高科技是品牌的重要元素，衣物面料添加銀纖維技術，這技術主要用於生產孕婦穿著的防輻射服飾，具有抗菌及防臭功能。

◆日本潮流教父視野

Item：眼鏡

Brand：Eyevan 7285

於1972年由潮流教父石津謙介及山本光學有限公司合力成立的日本眼鏡品牌，設計糅合時尚品味及專業技術，以復古風格與優良品質為賣點，從設計到製作均堅持在日本完成。木村拓哉、Madonna均為品牌粉絲。

查詢：Eyevan 7285 www.eyevan7285.com

Farfetch www.farfetch.com

I.T 2881 6102

Mack Weldon www.mackweldon.com

MR PORTER www.mrporter.com

PYE 2152 9168

Sunspel www.sunspel.com

YOOX www.yoox.com/hk

文：Vivian Lau

圖：eurobanks@iStockphoto

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com