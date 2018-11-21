生產技術﹕高科技背後的生產線

作為高科技音響品牌，品牌背後支援製作的廠房亦需要高科技生產線作配合。當走入廠房，可以看到看似汽車廠常見的機械臂，進行看似簡單但實際上十分巧手的步驟——塗上一圈黏貼劑（圖b）。整個名為Plasma Torch的過程，主要用於製作低音喇叭。當中會看到機械臂拿着其中一個圓圈組件，然後火燒。而另一面亦會由另一機械臂塗上一圈黏貼劑，才與火燒過的組件結合。這個「過火」步驟，能減低素材的表面張力，更有效地黏合組件，當中最重要的是精確度。「黏貼劑的誤差範圍，不能超過加減2毫米。」Raphaël亦解釋，生產線亦有不同的檢測機器，如同低音喇叭，所有組件都在同一圓心組合，令組件更緊密。另外，也會就各個組件的音質測試，以聲學測試作標準數據對比、又或是真空測試確保組件不會漏聲。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）