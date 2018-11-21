家居納米化 嵌機成絕響 「縮小」 完美音色感動人

Devialet是一個有趣的品牌，以零失真、零磁化飽和及零背景雜音的原音為發展目標，並有不少專利技術，新作Phantom Reactor用上ADH類比數位混合放大技術、SAM音源匹配技術、HBI心跳式低頻爆炸技術等，與品牌廣為人知之作Phantom Premier一樣。要談兩者之間的分別，該由大小入手。

外形變小 內部牽涉技術多

新出的Reactor，約Premier的四分一大小，細小的尺寸換來「反應堆」般的爆炸力，同時着力於如何以音色讓人有「情緒反應」，因而命名。外表驟眼看似差不多，除了壓有品牌名字的側板換了磨砂白色外，看似大同小異。創辦人及設計總監Emmanuel Nardin說。「在計劃起初，我們有想過換上全新外形，其後也有想過個人化的Phantom設計。因為巿場反應對Phantom的外形反應很好，在有限的時間下，我們決定將Phantom Premier縮小的設計方向。Phantom本身是很多人眼中很易記的設計，側面是一個簡單的圓形加膠囊形的幾何線條。基於巿場推廣的考慮，於是沿用此設計。第二個理由，是我們相信縮小的版本會更吸引人，以改變比例大小達到吸引客人的效果。」

「當然，作為設計師，最重要的是如何令設計更完美。當設計縮小後，裝嵌縫隙會比原本款式來得更礙眼，於是我們將Premier的裝嵌中線除去，採用一體成型的聚碳酸酯外殼。另外，Reactor比Premier的線條更接近球體，散熱器亦比之前的更大，更講求散熱器與聚碳酸酯外殼的線條結合，甚至如電線接駁位等，都是在談如何在製作上實踐設計而非純粹繪圖。」Emmanuel續道。

Reactor的設計比Premier小了，另一個要想的問題是如何改變內部組件。拿上手的Reactor不算輕巧，重4.3公斤。「有這個重量，是因為內裏的鋁製散熱金屬框。當設計縮小了，並不是單單縮小內部電子零件便能了事。」創辦人及技術總裁Pierre-Emmanuel Calmel說︰「尺寸縮小了，擴音器需要面對三個主要問題，一是震動，二是散熱，三是內裏的氣流問題。Reactor分600W及900W兩個版本，聲壓為98分貝。為保持品牌的目標音質，特別是低音部分，需要輸出大量空氣。Reactor用上兩個相反方向震動的低音喇叭，以互相抵消的方式來輸出單一轉換器的輸出，以免擴音器在枱上震動。由於內部的電子零件及轉換器會釋放大量熱力，需要傳熱度高的金屬散熱。因擴音器的內部需要密封以達到原音輸出，需要將內與外完全分隔，但密封會為擴音器本身帶來極大壓力，所以需要結構上的硬度來支撐。我們特別鑄製鋁金屬內框，讓內部零件在內外密封的情况下，仍能直接將熱能傳到金屬框散熱，以及能承受氣壓變化的聚碳酸酯外殼。整個設計雖然小，但仍需要一定重量。但一切，都是為了音質的追求。」

特鑄鋁金屬內框 助密封零件散熱

Pierre-Emmanuel隨後叫我即場用力壓下其中一個低音喇叭。的確，低音喇叭需要極大力度才可壓下。「那你該能想像轉換器需要多少能量，才能在1秒內作以千計、約7毫米震幅的高密度震動，及當中所需能量及所產生的熱量。設計亦與Premier的獨立音箱不同。」

縮小看似簡單，但其實面對不少難度，如以更小體積來製造同等低音時轉換器輸出、由三聲道縮減到兩聲道將低至400hz高音喇叭、將兩組ADH晶片改為一組等，都是在製作Reactor時面對的技術難題。儘管外表相若，但要全面改變整個內部結構，並非想像中搬字過紙般簡單。配合以流動為本的生活方式，縮小產品是品牌其中一個發展大勢。Devialet今次推出Reactor算是向前一步，但相比其他品牌以便攜式藍牙喇叭，或是耳機耳筒，又好像慢了一步。「品牌創立的原因，是希望能製作出完美的音色以感動人心」，今年3月就任行政總裁的Franck Lebouchard說，「因為科技，音樂有更大的流動性，如各個網上音樂平台，易於存取。按巿場及品牌發展方向，在家中在路上在各個場所，能隨時享受音樂成為了大勢。音色是我們完全不能退讓的重點，而在何時何地能提供我們的音響效果，又或是如何改善現有的音響效果，是我們的發展方向。」

任何發展 絕不退讓音色

的確，與其說品牌最值錢的是產品，倒不如說是背後的一系列專利。由品牌最早期的投資者LVMH集團CEO Bernard Arnault、法國企業家Jacques-Antoine Granjon，到新近的創投基金公司Korelya Capital、Ginko Ventures，都顯示品牌背後專利的潛力。問Franck品牌會否推出更貼合流動生活的耳機及耳筒？他說：「現時我們的發展都是集中在家居音響。當然我們亦會嘗試不同空間，如餐廳、酒店等。當中的重點，是我們能否明顯提升當中的音質。所以只會在相應技術成熟，即能造出最佳音質的情况下，才會推出相應的新產品或合作企劃，包括耳筒耳機。」

品牌本身近年亦積極與不同品牌合作，如與英國Sky TV合作推出Soundbox，又或是Renault合作設計概念汽車SYMBIOZ車廂音響，都為現有音響使用點作音效提升，同時增加品牌技術的巿場佔有率。品牌新出的Reactor，算是降低了價錢門檻，而令更多人能入門。

◆音響特色（見圖）

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/李宏豐

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