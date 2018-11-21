新表預演﹕繼承1950年代經典腕表

首批自動上鏈機芯 破格精準

今年推出的Fiftysix系列便繼承了眾多1950年代的腕表特性。馬耳他十字的形狀其實來自機芯中的一枚微小的齒輪零件，該齒輪原用於連接發條蓋，通過調節發條的鬆緊確保動力的穩定輸出，以提升腕表的精準度，Fiftysix系列也將馬耳他十字的分支巧妙地運用於4個表耳上。當時的腕表設計均用上盒形的表鏡，品牌這次同樣用上盒形的設計，只是由以往常用的樹脂玻璃或礦物玻璃改成藍寶石水晶，令腕表更耐磨耐用。

而呼應6073腕表的自動上鏈機芯，整個Fiftysix系列的三個表款包括日曆腕表、星期日曆和動力儲存顯示腕表、全日曆和精密月相腕表，均同樣用上自動機芯，透明的表底蓋讓大家可以欣賞到機芯上的日內瓦波紋、圓形粒紋和渦形紋裝飾，以及專門為此系列而設計的全新擺陀。除了早前推出的鋼殼三針款（A），品牌也在活動上展出在明年才公開發售的Fiftysix陀飛輪腕表（B）。

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