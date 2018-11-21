融入音樂藝術 大談「男人經」 經典腕表注入現代細節

亞洲發布會，也同樣圍繞音樂主題。

其實品牌在早前，已在英國倫敦的Abbey Road Studios（艾比路錄音室）舉行Fiftysix系列全球發布會，亞洲一站則選擇在韓國首爾Hyundai Card Music Library音樂圖書館舉行。Fiftysix系列是以Vacheron Constantin在1956年推出的一枚經典腕表設計為靈感，在原作的基礎上注入現代細節。1950年代是兩次世界大戰後的復原期，在不同社會和文化層面上，也可以看到承先啟後、破舊立新的轉變，以音樂為例，搖滾、藍調、靈魂樂與鄉村歌曲等各種曲風也有不同程度的發展。這正是品牌以音樂為宣傳主題的原因。

韓國音樂館 細賞Beatles黑膠

品牌舉行活動的場地自然也跟音樂息息相關。Abbey Road Studios較多人熟悉，是The Beatles、Pink Floyd、Radiohead、Kanye West等錄製音樂的錄音室，《奪寶奇兵》 、《魔戒三部曲》、《哈利波特》系列等電影的後期配樂工作也在這裏完成。而位於首爾核心地區的Hyundai Card Music Library也是個特別為音樂而設的地方，樓高兩層、以收藏稀有黑膠唱片、音樂書籍和雜誌聞名，館內的珍藏包括The Beatles在1966年錄製的「Yesterday and Today」黑膠唱片，以及自1967年至今的整套Rolling Stone滾石雜誌，整套雜誌一共耗費了兩年時間特別從11個國家蒐羅回來。在發布活動當日，品牌也特別將這些珍品，獨家開放予大家細賞。

這次的活動請來了兩岸三地、日本及韓國的鐘表收藏家、音樂愛好者及時尚名人，一同齊集Music Library參與派對。Music Library的建築物本身也大有來頭，由南韓建築師Moongyu Choi和Ga.A Architects合作設計，其中一面的巨幕玻璃透視首爾梨泰院天際線及漢江景致，建築在2015年贏得美國International Interior Design Association Global Excellence Award（IIDA全球傑出大獎）。

音樂配烈酒 感受碰撞力

配合活動主題，Vacheron Constantin找來法國街頭藝術家JR合作裝飾14米半高的裝飾幕牆，JR以美國攝影師Bill Owens於1969年Rolling Stone滾石樂隊在加州Altamont自由音樂會中表演時的照片作藍本，製作大型藝術裝置，表現創作才華與激發情感的主題，呼應Fiftysix系列腕表和One Of Not Many的理念。

場地佈置以外，活動也包括不少音樂元素活動，例如找來DJ打碟，也找來韓國著名的DJ Soulscape探索不同音樂流派和時代的特別混音，以及請來國際知名的韓國獨立樂隊Hyukoh作現場音樂表演，配上韓國烈酒特調雞尾酒，讓大家感受不同類型音樂碰撞的力量。Vacheron Constantin跟男人的共同話題，不再只是腕表，也延伸到音樂。

文：Tung Cheung

編輯/李宏豐

美術/劉若基

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