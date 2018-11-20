論盡教育：為恒生大學定位鼓掌

不隨波逐流玩排名遊戲

香港恒生大學成立伊始，強調自己辦學方向，不追逐排名，不啻是大學教育的一服清涼劑，亦即顯示某些大學營營役役追逐排名位置（公營大學受政府資助，受教資會監察，本身亦有不得已苦衷）。大學行政部門十分關注教授論文數量，教授顧此失彼而疏忽指導本科生，這現象並非罕見，甚至是常態。接受政府資助的公營大學，對排行榜的升降至為緊張，家長亦以排行榜作為兒女選擇大學的指標。在本港讀大學的，關心港大、中大、科大的排名，大學能否吸納DSE尖子學生亦與排名有關。大學排名權威刊物是世界性的，經常上榜的有英國的牛津、劍橋，美國的哈佛、耶魯、普林斯頓、麻省理工、史丹福、加州大學柏克萊分校等，亞洲區的常客是北大、清華、東京大學和新加坡國立等。

名校之所以成為名校，自然有它成功之道，年年上榜兼愈升愈高，更是難能。辦學而成名校，是每個大學校長夢寐以求的事，創業難，守業亦不易，大學除冀望排名向上，守住不退也是要務。今香港恒生大學何順文校長，開宗明義講明不會投放資源參與排名遊戲，但着重小班教學，明顯與公營大學不同，小婦人但願恒生大學真能將此清流，洗濯一般大學的疏離與淺見。觀乎世界名校多是私立，究竟恆大能否在本港公私大學群中，獨樹一幟，實踐真正的博雅精神，甚至有朝一日與世界私立大學看齊，獲取家長和社會人士信任，相信要經歷一段時間才見端倪。小婦人是樂觀的。

首步先要博取家長信任

私立大學沒有政府資助，最重要是財力支持，何順文校長透露已有熱心人士願意以千萬元計捐款，以恒生大學前身的務實作風，樂意資助人士一定會很多。每年DSE考生能入公營大學的約1.5萬人，低於30%，恒生大學將會給矢志入大學的年輕人一點曙光。恒大第一步要獲得家長的信任，下一步畢業生水準要得到大企業及商業機構的認同。

香港恒生大學，小婦人為你一士諤諤的定位鼓掌。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第217期]