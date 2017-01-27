辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始

「手機才是父母的孩子」

我在專欄中寫過「電子奶嘴」禍害之大，以深惡痛絕不足以形容之。父母為求年幼子女安靜下來，不想被騷擾，就把手機、平板電腦全部奉上，好讓自己繼續安心低頭看手機。但是孩子長大之後，又被父母指摘沉迷打機玩手機，影響學習荒廢學業，是不是極其荒謬？影片中小學生講的，和我講的不謀而合。他每句話都說到我心坎去，父母們究竟有沒有關心過，小孩子最想要、最需要、最渴望得到的是什麼？其實很卑微，一毫子都不用花，但又是無價，就是父母陪伴及關懷自己！

不斷有科學研究證明，經常讓小朋友玩手機平板，會造成種種驚人的傷害，不止視力那麼簡單：

1、影響腦部發育

0至2歲的幼兒，腦部正持續高速發育至21歲。電子產品除會延遲認知力、損害學習能力之外，性格一樣有影響，衝動、缺乏自制能力、容易發脾氣。

2、拖慢兒童發展

使用電子產品只需坐定定，結果換來孩子發展遲緩，包括學業及讀寫能力的發展都變得遲緩。

3、肥胖

專注玩機當然不願運動，如果任由孩子使用電子產品，肥胖率會提高三成以上。

4、剝奪睡覺

調查顯示，六成家長不會監管子女使用電子產品的時間，75%的小朋友可以在睡房中使用電子產品，而在9至10歲的群組中有75％的小朋友為此而減少睡眠時間，影響其多方面的發展。

5、精神問題

過度使用電子產品，除了提高子女患上憂鬱症的機會，亦會產生焦慮、混亂、集中力下降、自閉症、思覺失調等狀况。

6、具攻擊性

即使卡通片都可能隱含暴力內容，令兒童變得有攻擊性。互聯網發達，不適合兒童觀看的資訊內容充斥氾濫，防不勝防。

7、數碼癡呆症

快速多變的媒體內容，會減低集中力及記憶力。

8、上癮

父母沉迷電子科技產品，變相令子女一同沉迷，結果齊齊上癮，造成惡性循環。

9、輻射發放

兒童的腦部與免疫系統仍在發展階段，更易受輻射影響。

10、無法支撐未來

兒童是我們的未來，但沉迷電子產品的新一代，他們等於沒有未來。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第217期]