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Happy PaMa 教得樂 第217期

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家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」

【明報專訊】上回我們提及，家長在幫助孩子處理負面情緒前，可以先將孩子的情緒和背後原因說出來。隨着孩子成長，孩子感受到的情緒愈來愈複雜，作為家長，我們有足夠的情緒詞彙去形容孩子的不同情緒嗎？美國心理學家Robert Plutchik曾經使用情緒輪，從類別、強度和情緒之間的互維關係，三方面去描述人類情緒的多樣性。

「情緒輪」細分情緒

Plutchik認為情緒可分為八大類，分別是快樂、哀傷、憤怒、害怕、惡心、信任、驚訝和預期。這些情緒可按強度作更細緻的分類，例如有點害怕可以稱作緊張、不安；十分害怕可以稱作震慄、心驚膽跳。有點憤怒可以稱作討厭、惱人；十分憤怒可以稱作狂怒、怒火中燒。

這八大類情緒可進一步，分為四組相對應的情緒：快樂對應哀傷；憤怒對應害怕；惡心對應信任；驚訝對應預期。而不同的情緒，可以像黃色加藍色變綠色一樣，混合成複合情緒。例如哀傷混合驚訝產生失望；憤怒混合驚訝產生蔑視；快樂混合信任產生愛慕；信任混合害怕產生順服。

愈懂情緒詞彙 愈懂調整情緒

家長熟習這些不同的情緒詞彙後，可以於日常生活，與孩子相處時自然展現出來，並按需要加以解釋。其實，外國不少支持兒童身心發展的課程都強調情緒詞彙的重要性。孩子掌握愈多情緒詞彙，更能了解自己的內在情况，自然能更有效調節自己的情緒。

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

http://www.facebook.com/eduhkfsac

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第217期]

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