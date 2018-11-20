副刊
Happy PaMa 教得樂 第217期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

多多指教：媽媽手上的橡皮擦

【明報專訊】「慈母手中線，遊子身上衣。」在古代，針線可算是用來代表媽媽的一份情懷。在上世紀七八十年代，家家戶戶都有一條藤條，因為慈母多敗兒的觀念，媽媽們都深信手上的藤條能教好孩子！而我覺得媽媽手上的橡皮擦應該可以代表這個年代的媽媽！

擦掉功課 也擦掉努力與信心

我兒比較幸運，在幼稚園的年代沒有什麼功課。上了小學也只有小量家課要在屋企完成。但每當我陪伴他做功課的時候，手上總拿着一塊橡皮擦，心裏也總有一份衝動，將他寫錯的，或寫得不好的，出界的……都擦掉。有時因為心急，會在他還未明白，或者還未同意的情况下就開始動手。但當我看到兒子沮喪的樣子，我才發現這橡皮擦的威力有多大。擦掉的不止是他做得不好的功課，還有他的一番努力，和他的自信心。

於是我立志，在他做功課的時候，我要放下手上的橡皮擦，好好欣賞他的努力和能力。若真的錯了，我只會提醒一下，讓他再看一次，若他決定不用改，那就由他不改了！若他想改，但有時不夠力用橡皮擦，才會幫他一把。

當你覺得他寫得不好時，有沒有想過以他的年紀，他的能力應該做到什麼？現今香港教育，常常令兒科醫生覺得沮喪。一個K2的小朋友平均年齡只有4歲，在兒科專業的發展評估裏，4歲小孩應該可以畫到一個正方形，或一個十字。回看現今K2學生要寫的，又何止正方形和十字呢？最低限度都要學會寫自己的名字吧！那名字，又何止是正方形和十字呢？那他寫得不好，又有什麼出奇呢？其實我們對他的要求，已經大大超越他的能力，還要他寫得靚，那要求還比我們對自己所寫的字更高！如果要擦掉他的字，那我們自己所寫的豈不全部擦去了？

擦走醜字 不如多讚靚字

我有一個朋友，他的兒子讀K2已經開始寫字。老師的要求很高，寫得稍有不好，他都會用紅筆改正它。我看過他的功課本，字已寫得好得不得了，也有很多用橡皮擦改過的痕迹，明顯慈母的橡皮擦已發功！但老師仍改了一個字，媽媽有點不明白和覺得要求太高之際，仍想下一次做得「更好」，務求要達到老師100分的要求。但既然覺得要求太不合理，那又為什麼要迎合要求呢？做父母的，若都不放過自己的孩子，那又有誰會放過他呢？老師的紅筆威力不弱，但也總敵不過媽媽的橡皮擦對孩子心靈的破壞力吧！我們改不了世界，也總可改變自己。

如果你覺得自己不能忍手，我建議你首先給孩子講解要做什麼，如果年紀大一點的孩子，你覺得他已有能力自己做功課，乾脆讓他自己做，給他加油、告訴他你相信他可以自己做得好。待他完成後，嘗試找出他寫得好的字，給他一個小星星獎勵，他對做功課便會愈來愈有動力，愈來愈做得好了！

其實每個人都想做好，都想別人稱讚和認同，不止是小孩，大人又何嘗不是呢？！上班的時候你也想老闆稱讚你比找你的錯處多吧！何必要對我們的孩子那麼殘忍呢？一開始學習就只有挫敗感，怎努力也嘗不到成功的滋味，生命那麼苦，那他們又怎能有力氣面對呢？

作者簡介：兒科專科醫生、一孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

http://www.facebook.com/drdorothytam

文﹕多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第217期]

相關字詞﹕名人kol 多多指教 多多醫生

上 / 下一篇新聞

食在香港：白蘭花酒 夏日留香四季醉人
食在香港：白蘭花酒 夏日留香四季醉人
短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙
短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙
殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維
殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維
後記﹕遇貴人老師——赴英國走不一樣教育路
後記﹕遇貴人老師——赴英國走不一樣教育路
Profile﹕崔靖韜（Tom）
Profile﹕崔靖韜（Tom）
日日洗錯衫！留漬兼甩色
日日洗錯衫！留漬兼甩色
洗衣機保養﹕放錯洗衣粉 只得清水洗衫
洗衣機保養﹕放錯洗衣粉 只得清水洗衫
「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地
「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地
「輸」在起跑線﹕香港讀書有陰影 台灣留學開眼界
「輸」在起跑線﹕香港讀書有陰影 台灣留學開眼界
恩師的話﹕藝術面前人人平等
恩師的話﹕藝術面前人人平等
本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實
本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實
活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美
活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家
教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家
環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高
環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高
童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲
童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲
學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣
學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣
家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手
家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手
金光閃爍馬鞍山 體驗萬花筒隧道
金光閃爍馬鞍山 體驗萬花筒隧道
三大主題「色廊展」登陸屯門沙田
三大主題「色廊展」登陸屯門沙田
校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？
校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？
家教明言：黃金屋中自有書
家教明言：黃金屋中自有書
媽媽維特：拒絕手機的囚禁
媽媽維特：拒絕手機的囚禁
民房四寶：跟孩子們談死
民房四寶：跟孩子們談死
遊子歸加：明日世界終結時
遊子歸加：明日世界終結時
自在講媽：發光的石頭
自在講媽：發光的石頭
家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」
家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」
辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始
辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始
論盡教育：為恒生大學定位鼓掌
論盡教育：為恒生大學定位鼓掌
扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒
扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒
知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行
知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行