多多指教：媽媽手上的橡皮擦

擦掉功課 也擦掉努力與信心

我兒比較幸運，在幼稚園的年代沒有什麼功課。上了小學也只有小量家課要在屋企完成。但每當我陪伴他做功課的時候，手上總拿着一塊橡皮擦，心裏也總有一份衝動，將他寫錯的，或寫得不好的，出界的……都擦掉。有時因為心急，會在他還未明白，或者還未同意的情况下就開始動手。但當我看到兒子沮喪的樣子，我才發現這橡皮擦的威力有多大。擦掉的不止是他做得不好的功課，還有他的一番努力，和他的自信心。

於是我立志，在他做功課的時候，我要放下手上的橡皮擦，好好欣賞他的努力和能力。若真的錯了，我只會提醒一下，讓他再看一次，若他決定不用改，那就由他不改了！若他想改，但有時不夠力用橡皮擦，才會幫他一把。

當你覺得他寫得不好時，有沒有想過以他的年紀，他的能力應該做到什麼？現今香港教育，常常令兒科醫生覺得沮喪。一個K2的小朋友平均年齡只有4歲，在兒科專業的發展評估裏，4歲小孩應該可以畫到一個正方形，或一個十字。回看現今K2學生要寫的，又何止正方形和十字呢？最低限度都要學會寫自己的名字吧！那名字，又何止是正方形和十字呢？那他寫得不好，又有什麼出奇呢？其實我們對他的要求，已經大大超越他的能力，還要他寫得靚，那要求還比我們對自己所寫的字更高！如果要擦掉他的字，那我們自己所寫的豈不全部擦去了？

擦走醜字 不如多讚靚字

我有一個朋友，他的兒子讀K2已經開始寫字。老師的要求很高，寫得稍有不好，他都會用紅筆改正它。我看過他的功課本，字已寫得好得不得了，也有很多用橡皮擦改過的痕迹，明顯慈母的橡皮擦已發功！但老師仍改了一個字，媽媽有點不明白和覺得要求太高之際，仍想下一次做得「更好」，務求要達到老師100分的要求。但既然覺得要求太不合理，那又為什麼要迎合要求呢？做父母的，若都不放過自己的孩子，那又有誰會放過他呢？老師的紅筆威力不弱，但也總敵不過媽媽的橡皮擦對孩子心靈的破壞力吧！我們改不了世界，也總可改變自己。

如果你覺得自己不能忍手，我建議你首先給孩子講解要做什麼，如果年紀大一點的孩子，你覺得他已有能力自己做功課，乾脆讓他自己做，給他加油、告訴他你相信他可以自己做得好。待他完成後，嘗試找出他寫得好的字，給他一個小星星獎勵，他對做功課便會愈來愈有動力，愈來愈做得好了！

其實每個人都想做好，都想別人稱讚和認同，不止是小孩，大人又何嘗不是呢？！上班的時候你也想老闆稱讚你比找你的錯處多吧！何必要對我們的孩子那麼殘忍呢？一開始學習就只有挫敗感，怎努力也嘗不到成功的滋味，生命那麼苦，那他們又怎能有力氣面對呢？

作者簡介：兒科專科醫生、一孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

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文﹕多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第217期]