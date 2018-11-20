自在講媽：發光的石頭

媽媽這份工 生活刻板孤單

我們都為了孩子放棄全職事業，轉為兼職工作或成為家庭主婦。想當年的名校畢業、什麼公司明日之星，恍如隔世，當下的自己面目全非，絕對不是幻想中的少奶生活。雖然大家都刻意不把「犧牲的光環」套在此情此景，避免丈夫和孩子成為生活不如意的代罪羔羊；但話雖如此，我們都有感「打媽媽這份工」真的很孤單。

作息刻板沉悶，每天都在說BB話看繪本，從前仔細參詳施政報告，今日只會花時間研究嬰兒副食品報告，學識、理想和才情都被生活殆盡了。有時面對舊同事，挽着新一季的手袋神采飛揚，而我們就背着尿布拉着奶粉袋，面泛油光，真的會自慚形穢。當年的下屬已經拚命上位，如果沒有孩子，今天我們又會在什麼崗位發熱發亮呢？

丈夫下班疲乏 不忍心向其訴苦

全職媽媽半職工作在香港屬於少數，旁人眼中甚至會覺得幸福，是我們無病呻吟，所以不會也不敢隨便向朋友訴苦，以免被挖苦而更難受。間中可以向丈夫吐苦水，奈何見到他下班已經筋疲力竭又於心不忍，最後還是報喜不報憂，把滿腹牢騷壓下去。

朋友經歷過一段迷失的時間，最後她找到方法從繪畫石頭的過程中，「逐點逐點」滋潤心靈。把孩子送回學校之後，趁老闆未有新指令，便騰出小小空間與時間，點點畫畫讓她安定心神，尋回當年那個唯美的自己。她給我畫了塊石頭，背後寫着Strive & Shine，表面又金又銀的圓點點閃閃生輝。

畫畫安神 尋回所屬的唯美

今天趁雞蛋仔午睡，反覆把玩石頭，日照下這藝術小品金光璀璨，把這塊「迸發光芒」握在掌心，彷彿見到無窮宇宙在旋轉。媽媽們都是燃燒生命的戰士，力爭一口氣去守護孩子照亮家庭，雖不是可歌可泣、也沒有蕩氣迴腸，但「媽媽」就是孩子的宇宙。當沒有人肯定我的工作、我的價值時，我更加要握緊拳頭，捉緊手心那份熱度，為自己感到自豪。

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第217期]