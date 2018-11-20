遊子歸加：明日世界終結時

嘗過苦果，終於開始有人認真地探討災難的應變措施。好像杏花邨居民，現在就很會應對颱風所帶來的破壞和水浸，但是應該很多香港人對災難還是沒有什麼準備吧？

處地震帶 加國學校設地震演習

眾所周知，日本從小就會教育兒童如何應對地震。長年累月的教育之下，我們就會看到日本人即使在惶恐中仍然不失秩序，處變不驚。雖然加拿大西岸在現代歷史上，從來未有經歷過強烈地震，但和日本同樣是位於太平洋地震帶的火圈（ring of fire）之上，美加西岸地區對於地震也是很有戒懼的。

所以加國學校裏當然也有地震演習，教導孩子在地震警報發出的時候，如何躲在書枱底下保護自己，然後找出逃生路徑等等。這都是基本款。最令我覺得驚奇，是準備地震安慰包這一部分。

家長須每年準備「地震包」

每一年學期開始，家長教師會都要求家長為學生準備一個小包包，以防萬一發生嚴重地震，學校被孤立，學生和家庭失去聯繫的時候，可以用來安慰驚惶失措的小朋友。見內容很簡單，首先要有一些不易變壞，但也是個人喜好的乾糧。還要有一些小玩意，例如迷你的跳棋或者智力遊戲之類，可以消磨一下時間。如果是年紀較小的小朋友，就最好有一些他們特別喜歡的玩具，除了可以玩還可以分散注意力，減低惶恐的感覺。最後，最重要是有一張家庭合照，加上一張親手寫給小朋友的小紙條，告訴他們乖乖不要怕，好能安慰他們的情緒。這些安慰包都會收集在一起，放在球場上的一個大儲物櫃裏面，以備不時之需。

內附玩具合照 安慰小孩心靈

第一次準備這個包包的時候，感覺相當震撼。雖然大家都知道要為災難準備一定的食物飲水和各種應急用品，我卻從來沒有想過在災難之後，心靈的安慰也很重要。我一面在寫紙條，心裏無法不幻想到災後交通斷絕，無法聯絡到小朋友這種可怕情况，心裏禁不住一陣刺痛。去年學期完結的時候，學校發回這一份小包裹，看着裏面的東西，非常感恩沒有用到的機會。今年再次準備的時候，雖然情緒上少了一點波瀾，但還是很誠心誠意地，祈求永遠都沒有用得上的一天。

能在安然無恙的當下去為他們準備這一點點東西，總會發現，「日常」原來就是這樣美好。思危的時候，居安已很甜。

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

文﹕Edkin

[Happy PaMa 教得樂 第217期]