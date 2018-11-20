副刊
Happy PaMa 教得樂 第217期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

民房四寶：跟孩子們談死

【明報專訊】死亡，從來離我們都不遠，只是我們一直選擇迴避。約在大半年前，當看見老父的身體因癌病每况愈下，即使心裏有萬個不願意，也要為必會來臨的離別作好預備，特別是對於三個他所愛惜的孫兒。對於孩子而言，生死教育不是事不關己的哲學討論，也不是學校常識科的考測範圍，而是人生必須經歷的成長課。畢竟，過去差不多每個星期日都與爺爺一起晚飯，這個孩子們看似是理所當然的生活習慣，他們要知道終必會有完結的一天。作為父親，明白要給三個孩子的，不純粹是知識上的預備，也是情感上的預備。

借動畫窺探生死課題

我家的孩子都愛看電影，記得一個周末早上，特意跟孩子們在家一起欣賞早前上映的一套迪士尼電影動畫《玩轉極樂園》（Coco），用他們喜歡又明白的方式來接觸「死亡」這個課題。故事以小男孩米高在家人反對下追尋他的音樂夢為主線，米高卻意外地成為了一個只有亡靈才看得見的「活死人」。他來到了「極樂園」，必須找到離世的親人，並得到他們的祝福才能返回人間。可是，當他千辛萬苦找到了曾曾祖母，她卻要求米高承諾放棄音樂才願意給他祝福，我家大小朋友都看得咬牙切齒。然而，這套電影動畫最特別的地方，是它對「死亡」的描繪和想像。

對先人存思念 人死非燈滅

故事以我們不太熟悉的墨西哥「亡靈節」作為背景，用上豐富、繽紛的色彩繪畫出一個多姿多采的死後世界，把原本人見人怕的亡魂都轉化成可愛惹笑的骷髏人，成功地把死亡的恐怖感完全挪走，就連素常怕黑的老三也沒有半點害怕呢。從《玩轉極樂園》，孩子們明白家庭是一代又一代的延伸，每一代人都有自己的時間，卻又逃不過時間，生命總有終結的一天。更令孩子們感到意外的，就是故事提出的一個觀念：人死並非如同燈滅，而是以另一個方式、在另一個世界存在；但當在世的人不再記掛、不再想念他們時，這些離世的親人便會消失於無有。當然，我們不是要從宗教角度來討論信仰教義，但思念去世的親人，一起回味過去生活的大小片段，使他們繼續存活在我們的心上，也是難得的安慰。因為這種思念，是源於親情。

醫院道別爺爺 孩子流下離情淚

記得在老父離世的那一個黃昏，三個孩子也來到醫院病房跟爺爺道別。這是他們頭一次近距離面對親人的死亡，是真實的、是震撼的，即使已給他們預備了好一段時間。孩子有淚，不是出於恐懼，而是不捨的離情淚。他們看見站在旁邊的嫲嫲，都轉去抱擁着她，分擔着她的哀傷，每一滴淚，都是明明的親情。

爺爺的喪禮後，又過了一個月。孫兒們每逢星期日總會提起愛惜他們的爺爺，模仿他的說話、表情，笑說着他的烏龍趣事。我看見親情的力量，思念已離世的親人不單沒有給孩子帶來恐懼，也讓他們所記掛的人永遠存留。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第217期]

相關字詞﹕玩轉極樂園 生命教育 生死教育 名人kol 民房四寶 歐偉民

上 / 下一篇新聞

食在香港：白蘭花酒 夏日留香四季醉人
食在香港：白蘭花酒 夏日留香四季醉人
短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙
短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙
殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維
殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維
後記﹕遇貴人老師——赴英國走不一樣教育路
後記﹕遇貴人老師——赴英國走不一樣教育路
Profile﹕崔靖韜（Tom）
Profile﹕崔靖韜（Tom）
日日洗錯衫！留漬兼甩色
日日洗錯衫！留漬兼甩色
洗衣機保養﹕放錯洗衣粉 只得清水洗衫
洗衣機保養﹕放錯洗衣粉 只得清水洗衫
「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地
「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地
「輸」在起跑線﹕香港讀書有陰影 台灣留學開眼界
「輸」在起跑線﹕香港讀書有陰影 台灣留學開眼界
恩師的話﹕藝術面前人人平等
恩師的話﹕藝術面前人人平等
本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實
本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實
活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美
活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家
教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家
環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高
環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高
童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲
童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲
學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣
學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣
家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手
家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手
金光閃爍馬鞍山 體驗萬花筒隧道
金光閃爍馬鞍山 體驗萬花筒隧道
三大主題「色廊展」登陸屯門沙田
三大主題「色廊展」登陸屯門沙田
校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？
校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？
家教明言：黃金屋中自有書
家教明言：黃金屋中自有書
媽媽維特：拒絕手機的囚禁
媽媽維特：拒絕手機的囚禁
遊子歸加：明日世界終結時
遊子歸加：明日世界終結時
自在講媽：發光的石頭
自在講媽：發光的石頭
多多指教：媽媽手上的橡皮擦
多多指教：媽媽手上的橡皮擦
家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」
家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」
辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始
辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始
論盡教育：為恒生大學定位鼓掌
論盡教育：為恒生大學定位鼓掌
扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒
扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒
知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行
知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行