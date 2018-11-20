民房四寶：跟孩子們談死

借動畫窺探生死課題

我家的孩子都愛看電影，記得一個周末早上，特意跟孩子們在家一起欣賞早前上映的一套迪士尼電影動畫《玩轉極樂園》（Coco），用他們喜歡又明白的方式來接觸「死亡」這個課題。故事以小男孩米高在家人反對下追尋他的音樂夢為主線，米高卻意外地成為了一個只有亡靈才看得見的「活死人」。他來到了「極樂園」，必須找到離世的親人，並得到他們的祝福才能返回人間。可是，當他千辛萬苦找到了曾曾祖母，她卻要求米高承諾放棄音樂才願意給他祝福，我家大小朋友都看得咬牙切齒。然而，這套電影動畫最特別的地方，是它對「死亡」的描繪和想像。

對先人存思念 人死非燈滅

故事以我們不太熟悉的墨西哥「亡靈節」作為背景，用上豐富、繽紛的色彩繪畫出一個多姿多采的死後世界，把原本人見人怕的亡魂都轉化成可愛惹笑的骷髏人，成功地把死亡的恐怖感完全挪走，就連素常怕黑的老三也沒有半點害怕呢。從《玩轉極樂園》，孩子們明白家庭是一代又一代的延伸，每一代人都有自己的時間，卻又逃不過時間，生命總有終結的一天。更令孩子們感到意外的，就是故事提出的一個觀念：人死並非如同燈滅，而是以另一個方式、在另一個世界存在；但當在世的人不再記掛、不再想念他們時，這些離世的親人便會消失於無有。當然，我們不是要從宗教角度來討論信仰教義，但思念去世的親人，一起回味過去生活的大小片段，使他們繼續存活在我們的心上，也是難得的安慰。因為這種思念，是源於親情。

醫院道別爺爺 孩子流下離情淚

記得在老父離世的那一個黃昏，三個孩子也來到醫院病房跟爺爺道別。這是他們頭一次近距離面對親人的死亡，是真實的、是震撼的，即使已給他們預備了好一段時間。孩子有淚，不是出於恐懼，而是不捨的離情淚。他們看見站在旁邊的嫲嫲，都轉去抱擁着她，分擔着她的哀傷，每一滴淚，都是明明的親情。

爺爺的喪禮後，又過了一個月。孫兒們每逢星期日總會提起愛惜他們的爺爺，模仿他的說話、表情，笑說着他的烏龍趣事。我看見親情的力量，思念已離世的親人不單沒有給孩子帶來恐懼，也讓他們所記掛的人永遠存留。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第217期]