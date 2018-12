家教明言：黃金屋中自有書

家中藏書愈多 閱讀成績愈好

國際教育成績評估協會( International Association for the Evaluation of Educational Achievement)每5年做一次「全球學生閱讀能力進展研究」(Progress in International Reading Literacy Study,簡稱PIRLS),主要評估全球小學四年級學生的閱讀能力標準、閱讀行為及閱讀態度,共有50個國家或地區參加。最新的研究在2016年進行,香港研究團隊亦於2017年12月發布香港學生的閱讀情况。其中一項結果指出,家中藏書愈多,學生的閱讀成績愈好,並達顯著程度。說來有趣,PIRLS的2016年調查顯示,在課後參與補習的學生,閱讀成績相比起沒有補習的學生,卻沒有顯著差異,這說明了孩子需要的,是一個能啟發他產生學習興趣的天地,而不是無休止的「雞精班」。

金庸小說成我學習啟蒙

有趣的讀物,是打開學習興趣大門的金鎖匙。回顧我的學習歷程,小二那年收到的禮物是一套金庸小說,它就成了我的學習啟蒙。觀乎古今中外名著之能成功,無不扣着「故事人情」這四個字,情節總是在意料之外卻又在情理之中。金庸小說的主角,初始設定每每落難江湖,卻在成長的歷程中屢有奇遇,絕境中生機處處。張無忌於猿腹得九陽真經、楊過斷臂後遇到神雕重劍、就連不尚武的韋小寶也習得神行百變的逃生秘技,故事創作叫人嘖嘖稱奇,讀來自然樂趣盎然;至於人情,金庸小說更談到情之極致。郭靖襄陽城下家國情重、蕭峰塞外盟約兒女情長、苗胡二俠決鬥義薄雲天、郭姑娘十六歲生辰用光一生繁華……細味先生作品,從小已深感學習的精彩。家長們,你的孩子又對哪類讀物最感興趣?是繪本?是小說?又或是科學藝術百科?不論類型,只要引發孩子開卷的興趣,學習必能獲益,愛閱讀的孩子從來都不笨也不壞。

執筆之際,得知巨匠星殞,實感無限惋惜,謹以一詩憶念金庸先生:

「風蕭蕭飛狐傲雪 路漫漫俠客徐行

憶年少開卷達旦 悟世情相忘江湖」

作者簡介:全國十優機械人教練,多年推動創意及STEM教育;近年於任職學校發展繪本及家長工作,希望把創意融入親子教育,讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明(基督教宣道會宣基小學家長教育主任)

