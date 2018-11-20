家教明言：黃金屋中自有書

家中藏書愈多 閱讀成績愈好

國際教育成績評估協會（ International Association for the Evaluation of Educational Achievement）每5年做一次「全球學生閱讀能力進展研究」（Progress in International Reading Literacy Study，簡稱PIRLS），主要評估全球小學四年級學生的閱讀能力標準、閱讀行為及閱讀態度，共有50個國家或地區參加。最新的研究在2016年進行，香港研究團隊亦於2017年12月發布香港學生的閱讀情况。其中一項結果指出，家中藏書愈多，學生的閱讀成績愈好，並達顯著程度。說來有趣，PIRLS的2016年調查顯示，在課後參與補習的學生，閱讀成績相比起沒有補習的學生，卻沒有顯著差異，這說明了孩子需要的，是一個能啟發他產生學習興趣的天地，而不是無休止的「雞精班」。

金庸小說成我學習啟蒙

有趣的讀物，是打開學習興趣大門的金鎖匙。回顧我的學習歷程，小二那年收到的禮物是一套金庸小說，它就成了我的學習啟蒙。觀乎古今中外名著之能成功，無不扣着「故事人情」這四個字，情節總是在意料之外卻又在情理之中。金庸小說的主角，初始設定每每落難江湖，卻在成長的歷程中屢有奇遇，絕境中生機處處。張無忌於猿腹得九陽真經、楊過斷臂後遇到神雕重劍、就連不尚武的韋小寶也習得神行百變的逃生秘技，故事創作叫人嘖嘖稱奇，讀來自然樂趣盎然；至於人情，金庸小說更談到情之極致。郭靖襄陽城下家國情重、蕭峰塞外盟約兒女情長、苗胡二俠決鬥義薄雲天、郭姑娘十六歲生辰用光一生繁華……細味先生作品，從小已深感學習的精彩。家長們，你的孩子又對哪類讀物最感興趣？是繪本？是小說？又或是科學藝術百科？不論類型，只要引發孩子開卷的興趣，學習必能獲益，愛閱讀的孩子從來都不笨也不壞。

執筆之際，得知巨匠星殞，實感無限惋惜，謹以一詩憶念金庸先生：

「風蕭蕭飛狐傲雪 路漫漫俠客徐行

憶年少開卷達旦 悟世情相忘江湖」

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第217期]