副刊
Happy PaMa 教得樂 第217期

Happy Pa Ma

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校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？

【明報專訊】做父母永遠將子女的安全、健康及快樂放在首位，這亦是當父母的最重要責任。為防止家居意外，我們會為剛學爬、學行的孩子裝上安全圍欄，不讓他們進入廚房、陽台等地方；到孩子兩三歲時，又會把家中的枱角、牆角甚至是櫃門都安裝上防撞膠邊或安全鎖，以免孩子走動時撞到頭；我們甚至害怕子女劖刺或被粗糙不平的東西弄傷，於是竭盡所能，把他們生活中會接觸到的東西磨滑整平。上述為子女所預備的，絕對是正確無誤；但長遠而言，家長把孩子成長路上一切負面、危險、不快樂的都統統除去，這又是否最好的安排呢？

為孩子除去所有障礙未必最佳

記得曾經看過一部以未來科技為題的電視劇《黑鏡》（Black Mirror），其中一集講述到只要在孩子腦中植入芯片，家長就能全方位以孩子的視角，掌握他們每天的所見所聞及所經歷的任何事。劇中的母親為曾經走失的女兒植入芯片，用作追蹤定位，還設定了把色情、暴力及血腥等不想讓她看到的場面打格，使到影像及聲音模糊。於是在小女孩整個成長階段中，她從來沒有看過或聽過這些負面事情，得到了比任何人更「快樂」的童年。劇情結局甚為諷刺，小女孩因為在母親極度保護和監視下成長，長大後根本無法適應現實環境，甚至做出自殘自毁的行為，完全偏離了母親當初保護女兒的本意。

本文不是鼓勵父母把家中保護兒童的安全措施全部拆除，或讓子女看暴力血腥的畫面。事實上，在孩子心智未成熟前，過早讓他們接觸負面情感、經歷創傷，絕對不是一件好事。只是，我很想家長一起反省深思，在子女的成長路上，從不讓他們經歷挫敗、失望、分離，童年時從來沒有跌過痛過，這是否就對子女最好呢？

陪伴面對挫折與困難

我們重視給予孩子體驗學習的機會，這並非說要刻意讓他們失意、受挫敗或者受傷害。而是父母、師長只要在安全情况下，陪伴孩子面對挫折，經歷困難便好了。否則，即使確保了小朋友在孩提時代沒有任何「不快樂」，也難以保證他們將來工作及在漫長人生，能完全避免遇到困難和失敗。

試想想，現在你或可以利用家長身分的努力、能力，甚至藉投訴來保護孩子，讓他在最快樂的環境下成長。但當他將來第一次面對失敗、面對失戀、面對工作挫折時，才驚覺那時候的他原來已經21歲了，他又能否憑自身的能力迎難解決呢？這值得父母好好反思。

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

文﹕朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

[Happy PaMa 教得樂 第217期]

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