家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手

商場UG2中庭的宇宙互動夢幻舞台，有5.5米高的心心造型宇宙基地，遊客可以跟隨強勁音樂節拍，踏亮閃光LED方塊。想和BT21近距離合照？只需到「BT21趣拍製作室」讚好The ONE Facebook專頁，再按指示操作，便可獲得獨一無二的「BT21 MEETS The ONE聖誕畫作」相片。地下露天廣場則有期間限定店，出售BT21聖誕精品、文具、窩心居家小物等，用來做聖誕禮物最好不過。

■送BT21保暖精品

The ONE送出BT21暖心手攬枕及觀星保溫摺疊椅各5份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：11月27日，送禮詳情刊於報章。

■INFO

BT21 MEETS The ONE

冬日夢幻漫遊宇宙

日期：即日至明年1月1日

時間：早上10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

查詢：3106 3640

[Happy PaMa 教得樂 第217期]