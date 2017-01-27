家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手

【明報專訊】今個聖誕，一同到宇宙探險吧！由LINE FRIENDS與韓國偶像團體BTS（防彈少年團）一起創作的宇宙明星「BT21」，正於The ONE的「BT21 MEETS The ONE 冬日夢幻漫遊宇宙」聖誕佈置中登場，成員包括VAN、TATA、CHIMMY、COOKY、RJ、SHOOKY、MANG及KOYA，在「宇宙聖誕基地」等候各位。
商場UG2中庭的宇宙互動夢幻舞台，有5.5米高的心心造型宇宙基地，遊客可以跟隨強勁音樂節拍，踏亮閃光LED方塊。想和BT21近距離合照？只需到「BT21趣拍製作室」讚好The ONE Facebook專頁，再按指示操作，便可獲得獨一無二的「BT21 MEETS The ONE聖誕畫作」相片。地下露天廣場則有期間限定店，出售BT21聖誕精品、文具、窩心居家小物等，用來做聖誕禮物最好不過。
■送BT21保暖精品
The ONE送出BT21暖心手攬枕及觀星保溫摺疊椅各5份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：11月27日，送禮詳情刊於報章。
■INFO
BT21 MEETS The ONE
冬日夢幻漫遊宇宙
日期：即日至明年1月1日
時間：早上10:00至晚上10:00
地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭
查詢：3106 3640
[Happy PaMa 教得樂 第217期]