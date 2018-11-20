學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣

文︰顏燕雯

2015年創立的念蘅幼稚園，設施並不像一般幼稚園，課程媲美國際學校。它有中國文化室，讓學生在裏面認識各種藥材、學書法和水墨畫等；又有科學實驗室，讓學生利用放大鏡、顯微鏡及展示板等認識動植物及自己的身體。PN（學前班）的教室中還設置了滑梯，十分好玩。校監呂詩慧（Catherine）認為這才是幼兒理想的學習園地，只是香港「太畸形」。「在未有新派直資學校出現前，香港似乎只有傳統學校及國際學校兩條路，一般家長只相信催谷、入名校，不然就是花很多錢去讀國際學校。我就是想辦一間有良心的學校，把大家都喜歡的外國管理及學習方法，都放進本地學校中。」

要證明不催谷仍能升名校

Catherine說有點想撥亂反正，要小朋友上學覺得開心，毋須催谷，但仍然有機會入到家長眼中的名校。「我在傳媒界工作多年，也認識不少教育界人士，你問我哪間直資、私立面試內容，我都知道，但若要小朋友背答案，那是沒有意義的！你看看這些學校取錄的學生，都是最醒目的一群，所以功利點說，我們這兒是培育醒目叻仔，而不是背書機器。」

學校透過不同的課程來培育出醒目孩子，課堂不分中、英、數，而是一個綜合課程。學前班要學收拾書包、通告袋等自理能力，又有較多機會在蒙特梭利室體驗，學習手眼協調；K1開始有特定的科學活動，每星期會到科學室上課，有時候老師順道教一些英文生字；到K2、K3則會在中國文化室認識各種中藥材，甚至學書法寫字。每天三小時的上學時間，學生會到不同的課室，參與各種活動。

非只玩樂無功課的「Happy School」

念蘅學生不用回家做功課，因為學校希望小朋友和父母有更多親子時間，所以學生只在學校內做練習，用遊戲來記生字，所做的工作紙會帶回家，讓爸爸媽媽知道子女正在學什麼。沒有功課，豈不是Happy School？Catherine卻這樣說：「從來沒有人定義Happy School，有人覺得沒有功課便是Happy School，也有人覺得是回到學校只是玩。如果是這樣定義，我們都不是！我們的課程編制是由整個團隊，包括教育學家、心理學家及各方面的專業人士構思出來，不是要求多和深，而是要深入！例如英文，學生背的是詩歌，老師還會教他們認識詩歌的意境，這根本已是讀英國文學的要求了！音樂堂會學樂理，科學堂又會學習寵物護理、認識醫學儀器等。小朋友知道什麼叫消炎藥，什麼叫打石膏，當然他們不會懂得落手落腳去做，但概念上他們完全清楚。」

Catherine說小朋友在催谷的幼稚園畢業，不代表到小學就一定適應，但念蘅的學生銜接小學並沒有問題，「他們不是不用讀書，而是把知識不知不覺地吸收了」。念蘅畢業生多升往直資私立小學，如保良局蔡繼有學校、英華小學、啟基學校等，名人之後如陸永兩個女兒、何基佑兒子及許冠傑一對孫兒，也是它的學生及畢業生。

培養邏輯思維 激勵鬥志重禮儀

除了培養學生邏輯思維，Catherine說學校也重視教導孩子要有鬥志、禮儀、分尊卑，有些連國際學校都會忽略的細節，他們都會加入在日常教學中。「現在的人，每到生日就好像別人欠了他一樣，一定要受人簇擁、要人人都為他慶祝。我們開生日會，不會送孩子禮物，而是教感恩，會跟他們全部人一起做蛋糕，也會做感謝卡送給媽媽。此外，我們吃茶點時，課室內是播放古典音樂，大家慢慢吃，兩歲小朋友用的也是玻璃杯和瓷碟，因為日常生日中，大家都是用這些東西呀！只要不慌不忙，便不會打破東西，創校以來，沒有一個孩子試過打破食具，反而老師試過，因為我們習慣了急促地工作。」

■家長心聲

幼園催谷效果短暫

適當年紀該學適當東西

林太幼子Peter由學前班開始在念蘅上學，現在已經K2。Peter有一兄一姊，都已是高小學生，當年都在傳統幼稚園上學，「我兩個大孩子肯坐定定聽老師講課，又肯乖乖地做功課，但弟弟不會，性格不適合讀傳統學校。在朋友推薦下為弟弟找了這間幼稚園，與之前兩個孩子比較，感覺有很大分別。原來，幼稚園階段學得深一些、催谷一些，那些知識都只足夠在小學應付半年，那麼為何要他們這麼辛苦呢？適當年紀，就應該做適當的事、學適當的東西」。

林太又比較不同教學形式的幼稚園，「沒錯，哥哥姊姊在K2時已學會很多中文單字，但弟弟是不知不覺間學會一些知識，而在平日生活中運用得到。例如我和爸爸跟弟弟玩捉迷藏，無路可走時他懂得往我們胯下溜走，我們沒有教過他，他的哥哥姊姊也不懂這樣做，可是他就不知為何學會了，可見他的反應敏捷得多」。

[Happy PaMa 教得樂 第217期]