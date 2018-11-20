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Happy PaMa 教得樂 第217期

Happy Pa Ma

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童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲

【明報專訊】提到動物故事，你可能會馬上想起《三隻小豬》和《狼來了》。動物經常人格化成為童話書主角，然而動物背後的真實故事，小朋友又知多少？繪本《小豬幾多歲》作者日前與生活書院食物研習室合作，舉行親子共讀工作坊，讓父母與孩子藉圖書「游走」於農場和餐桌之間，在互動體驗中學會珍惜食物、愛護生命。

文︰夏綽蔓

《小豬幾多歲》講述小男孩「寶寶」因好奇「小豬幾多歲」而與小豬相遇相知的歷程。全書從孩子的視角出發，描繪農場動物的生活，帶出食物需求與動物權益之間的關聯。「這不止是一隻豬的故事，是所有農場動物的故事。」作者吳韻菁（小菁）說。

「豬牛羊平均幾長命？」

小菁曾任動物版記者，其間了解到在現代集約式農場中，經營者只顧效率，罔顧動物福祉，如擠迫的飼養環境、化學品的濫用令動物身心受苦。有次她上香港中文大學文化及宗教研究系的課，講師陳嘉銘問大家豬牛羊的平均壽命，結果沒人答得出來。「農場動物權益甚少獲公眾關注，牠們的壽命有如一個無人關心的秘密。」這個「秘密」後來便成了《小豬幾多歲》故事的主軸。

「兒童故事書會教導小朋友飲食均衡，食肉是理所當然；甚至在以動物為主角的故事中，還會有『小豬跟媽媽去超市買肉』的情節，卻不會交代肉類來源。」小菁表示出書是為了改變下一代認識動物的方式，開拓小朋友對動物的想像。她指出書中的部分情節看似誇張，但都是在反映現實。「例如故事中小豬跳車逃生，難以想像，但是現實中真有其事。以繪本引入，小朋友較容易接受。」

小豬跳車求生 現實真有其事

採訪當日，約有10個家庭參加親子共讀工作坊，小朋友大部分是3至5歲。繪本出版後，小菁曾聯同不同單位舉辦親子工作坊，包括農場、學校、餐廳等，並由合作單位提供相關的互動體驗，加強跟讀者之間的連繫。「如之前在農場辦工作坊時，小朋友可親身接觸豬，加強代入感，引起共鳴。」小菁說。

今次工作坊部分活動在去年中才建立、倡導良心飲食的食物研習室舉行，配合互動展板，帶領大家逐步了解食物從農場到餐桌的歷程。當小朋友進入食物研習室後，立即激發好奇心，還未開始導賞便四處探索。負責人溫善婷（Sandy）表示，小朋友的思維比較簡單直接，導賞時最重要是多提問，引導他們反思日常生活，並多以故事方式描述動物處境，讓小朋友易於理解投入。

一開始，Sandy便從互動影片入手，帶領小朋友思考盤中餐與其他生命的關係，如透過講述乳牛畜牧的情况，讓小朋友反思牛奶的來源。「乳牛必須要懷孕才會產乳，即是牛媽媽要不停生寶寶，你們覺得牛媽媽累嗎？」小朋友們都點頭稱是。「小朋友的心靈很敏銳，對動物的苦况很易有同情心，有時我會因他們的反應而感動。」Sandy道。

提及農場母雞擠迫的飼養環境，Sandy問小朋友：「如果你全日都要留在擠迫的地鐵中，你會有什麼感覺？」「會好嬲」、「會發脾氣」，小朋友們紛紛回應。當Sandy告訴小朋友，農場主人會為了避免雞隻互啄而剪去雞喙，又在圍欄中塞進更多雞令雞群動彈不得時，小朋友都面露擔憂。

在食物研習室的另一塊展板前，有一架堆滿零食的小手推車，還未開始講解，小朋友就興高采烈地討論自己愛吃哪一款薯片。「薯仔、棕櫚油、薯澱粉、砂糖、酸度調節劑、檸檬酸……」Sandy將薯片上的成分逐一讀出，讓小朋友數算一下當中他們不認識的成分。原來一款零食已經加有多款添加劑，當中有色素亦有香精，Sandy更讓小朋友嘗試嗅聞香精來判斷味道。

展板旁又掛放着10多支顏色鮮艷的添加劑，但原來當中只有兩款是天然萃取的。「莧菜紅並不是天然添加劑，只是名字好『天然』。」追溯下去，市面上一個綠茶蛋糕，最多可有6款色素，一個麵包，最多可有20款添加劑，讓在場父母和小朋友都十分驚訝。

逼紙箱體會豬籠慘况

參觀完食物研習室後，參加者移步至課室，開始親子共讀環節。小菁先問小朋友：「大家家裏有沒有飼養動物？牠們最多可以有幾多歲？」一名小男孩舉手道︰「我家中有養狗，牠可有500歲！」充滿童真的回答引起了滿堂哄笑。小菁再逐步帶領小朋友投入繪本中的世界，代入主角寶寶，感受他的喜怒哀樂。「小朋友同理心很強，在講故事的過程中，每次當我提到小豬要跟媽媽分開、在豬車中好迫，小朋友都馬上能感同身受。」

講到小豬在狹小的籠中生活，小菁請小朋友進入預先安排好的紙箱，「一隻小豬」進箱後，再請「多一隻小豬」加入，讓小朋友「親歷」小豬擠迫的生活環境。講完故事，小菁就請小朋友與父母一起為小豬設計「新居」。「小朋友在故事中學會了如何愛護動物，再以畫筆發揮想像、記錄感受，日後就可透過畫作將當中的信息傳遞開去。」

■活動推介

香港動物報×《小豬幾多歲？》——親親小豬及親子共讀工作坊

將有「真豬」跟大家見面，小朋友可跟小豬互動，了解牠們特性，學習跟動物相處。

日期：11月23日（本周五）

時間：下午1:00 至 2:30

地點：Fantastic Dog（土瓜灣美善同道8號地下1－3號舖）

對象：親子（3至10歲小童及家長）

費用：1大人1小孩，$250

報名：bit.ly/2PJiBSX

■食物研習室@生活書院

開放時間：逢周四及周日（需網上預約）

時段：下午3:45至4:45

地點：生活書院（大埔錦山178號）

費用：每位$30

預約：goo.gl/PnoKGz

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相關字詞﹕動物權益 農場動物 童讀好書 生活書院 食物研習室 親子共讀 小豬幾多歲 兒童繪本

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