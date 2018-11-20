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Happy PaMa 教得樂 第217期

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環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高

【明報專訊】綠色力量高級保育經理呂德恒（Henry）指出，東涌河是本港河源第三高的河流，分別由鳳凰山和大東山匯合流向東涌灣，是香港少數由河源至河口皆保留天然地貌而沒有被人工化的河流，水質亦屬「極佳」評級。「東涌河是香港淡水魚物種第二豐富的河流，當中包括稀有的北江光唇魚；在西面有一大片天然紅樹林，而河口亦可一次過找到香港6種品種的招潮蟹，也有很多螺、馬蹄蟹（鱟）等生物棲息其中，所以生態價值很高。」

監察東涌西發展保育狀况

然而，即將推行的東涌新市鎮擴展計劃，當中的東涌西發展範圍正與東涌河下游河段重疊，令人擔心東涌河的保育前景。「雖然今次將有別於以往政府擴展新市鎮的做法、把天然河流渠道化作防洪之用，而是首次將天然河道融入市鎮中，概念很好，但執行起來時，前線工程人員是否真的着力保護這條河流，使它不受污染、破壞，我們就要監察。」Henry說。

綠色力量獲香港國際機場環保基金撥款，今年3月起，展開為期3年的「賞．識東涌河」生態保育計劃，發動市民關注及保育東涌河，實踐「自己河流，自己保育」。計劃重點之一是建立東涌河生態數據資料庫，並以「公民科學家」理念帶動市民參與生態調查及恆常監察，而綠色力量亦將透過一系列生態導賞和工作坊，帶領市民探索東涌河生態。

活動詳情：www.greenpower.org.hk

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