環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高

監察東涌西發展保育狀况

然而，即將推行的東涌新市鎮擴展計劃，當中的東涌西發展範圍正與東涌河下游河段重疊，令人擔心東涌河的保育前景。「雖然今次將有別於以往政府擴展新市鎮的做法、把天然河流渠道化作防洪之用，而是首次將天然河道融入市鎮中，概念很好，但執行起來時，前線工程人員是否真的着力保護這條河流，使它不受污染、破壞，我們就要監察。」Henry說。

綠色力量獲香港國際機場環保基金撥款，今年3月起，展開為期3年的「賞．識東涌河」生態保育計劃，發動市民關注及保育東涌河，實踐「自己河流，自己保育」。計劃重點之一是建立東涌河生態數據資料庫，並以「公民科學家」理念帶動市民參與生態調查及恆常監察，而綠色力量亦將透過一系列生態導賞和工作坊，帶領市民探索東涌河生態。

活動詳情：www.greenpower.org.hk

[Happy PaMa 教得樂 第217期]