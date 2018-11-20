教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家

紅樹林記錄物種 探測水質

這天放學後，東涌天主教學校（中學部）生物科主任黃應昌跟幾名同學，帶記者和攝影師興致勃勃來到他們最新的「蒲點」——東涌河。「我每個月都會帶生物學會的同學來這裏一至兩次，有時聯同綠色力量工作人員，一起到紅樹林做生態調查，數算及記錄物種數量，有時就在河口利用簡單的工具探測水質。另外，也會在附近拍攝一些我們辨別不到的生物，然後上傳到iNaturalist App，供專家鑑定。稍後，我們還計劃量度空氣質素，主要監察空氣中的懸浮物及揮發性有機化學物的含量。」黃應昌一口氣說。

正職是教師的黃應昌，另一重身分是公民科學家，公餘最大的興趣就是做生態研究，「除了是教學上的需要，我覺得這也是市民的責任」。

十多年前，黃應昌由市區轉來東涌工作，發現這一帶自然環境有如斯多的瑰寶，激發他深入探索。「最初我獨個兒去做蝴蝶普查，放學後踏單車去東涌䃟頭村考察，尋找特別的蝴蝶品種，例如一點灰蝶、紅鋸蛺蝶等。但最近，因着綠色力量發起『賞．識東涌河』生態保育計劃，加上政府落實推行東涌新市鎮擴展計劃，我覺得不單是自己，還要帶動學生參與生態調查及恆常監察，以觀察發展工程對東涌河的生態影響。」

盼保護東涌河稀有動物

東涌河是香港碩果僅存的天然河流，從河源、河口至海邊，仍然保留天然面貌，生態及保育價值非常高。不過，在東涌「土生土長」的中四生陳健良卻坦言，未跟隨黃應昌做公民科學家前，他從未踏足過東涌河。「當我在紅樹林親眼見到有這麼多活生生的小生物在面前出現時，我覺得很神奇、很有趣。原來自己身處的環境這樣獨特，作為東涌居民，我感到很自豪。」身旁同樣讀中四的顧文基亦有同感：「在東涌灣，單單是螺，原來也有很多品種，亦見到很多招潮蟹，身為東涌居民的一分子，我們有責任去保護這些稀有動物，不要讓牠們消失。」

「境教」印象更深刻

黃應昌表示，環境保育是全球的重要議題，雖然學校也成立了環保組，舉辦不同的活動，例如有機耕作、回收廢紙及綠化校園等，但他認為這些工作始終不夠「入心」，學生往往只視為「例行公事」，欠缺態度上的轉變；相反，結合「境教」的話，效果就差天共地。這時，黃應昌就突擊問陳健良：「8月那次考察，你數算得最多的是什麼螺？」陳同學馬上回答：「黑口濱螺。」反應之快，證明黃應昌所說，學生已經把經歷深深印在腦海，「這些生物知識，並非一般課堂教得到，而且事隔數個月，同學仍然記得，就證明印象很深刻」。

學生自製探測器監察水質

事實上，黃應昌對東涌河的「熱血」，的確感染了身邊不少學生，包括中三的方志傑，他更自製水質探測器，希望用較低廉的成本，既準確又能長期監察東涌河的水質，藉以貢獻東涌河生態數據資料庫。相比起業餘的測量儀也要500、600元，方志傑的「土炮」設計就划算得多，「我這部水質探測裝置成本只是100多元，而且操作不複雜。原理是利用一個光敏傳感器，當水質渾濁，通電情况就變差，預先編寫的程式會按通電表現自動計算，然後把數值經由Wi-Fi晶片傳送到伺服器，再透過一個自行設計的手機App，就可以實時觀察及記錄河水的水質」。黃應昌承認，方志傑的設計仍然有改善的空間，但看見學生願意花時間和心機去鑽研，作為老師已經十分安慰。但他強調，生物學會只有約20名成員，力量有限，要保育東涌河，一定要發動全東涌、甚至是全香港市民的關注。

「其實人人都可以做公民科學家。我們打算教市民如何做水質探測器，亦會把編程程式公開，讓大家免費下載；另外，本校亦會開展一個社區導賞計劃，主要是訓練校內的高中生到東涌灣學做生態調查，當同學掌握到相關技巧後，就要走進社區，由他們帶領本區不同學校的小學生到東涌河實地考察，希望把保育東涌河的信息，由東涌天主教學校擴展至整個社區。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第217期]