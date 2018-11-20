活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美

香港文化中心自1999年起每年舉辦管風琴課程，推廣管風琴音樂及培育本地管風琴演藝人才。本屆11名學員將於結業音樂會獻技，與觀眾一起體驗難忘的藝術之旅。

「樂器之王」管風琴教育系列2018——學員結業音樂會

日期：12月2日（周日）

時間：下午3:00

地點：香港文化中心音樂廳

門票：音樂會免費門票於香港文化中心詢問處（每日上午9:00至晚上9:00）派發，每人可取最多4張，先到先得。歡迎6歲或以上人士入場

查詢：2734 2009 / 2734 2819

■原創兒童音樂劇 高唱少年追夢之旅

香港新生代小朋友，常被說是沒有想法、缺乏抗逆能力、沒有目標與夢想，原創兒童音樂劇《高唱夢與想》，展現的就是一個少年為了追尋夢想，勇敢對抗逆境的故事。

《高唱夢與想》

日期及時間：12月8日（下午3:00、晚上7:30）、12月9日（下午3:00）

地點：上環文娛中心5樓劇院

票價：$240、$200、$160 （小童、全日制學生、長者及殘疾人士可享半價優惠），門票即日起在各城市售票網發售

查詢：9739 9303

合唱團網址：www.littletrout.org

[Happy PaMa 教得樂 第217期]