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Happy PaMa 教得樂 第217期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實

【明報專訊】颱風山竹襲港至今兩個月，回家的路上尚有塌樹枝葉待清理，車輛和行人經過亦要多加小心。前陣子，跟香港教育大學賽馬會小學的學生到大埔元洲仔自然環境保護研究中心，參加環境保護活動。到達中心大閘口，陣陣魚腥味撲鼻而至，味道不太討好，大概是因為近岸的緣故，加上颱風山竹把不少魚兒和垃圾冲上岸。

大有來頭的元洲仔

中心大樓採歐陸式的建築風格，外連一大片綠油油草地，遠眺吐露港，令人心曠神怡。回去翻查資料才知道，原來這裏大有歷史！元洲仔在第二次世界大戰前，是理民官官邸，1947年後則為新界政務司的官邸，直至1983年，更被列入香港法定古蹟。現在，元洲仔由世界自然基金會（WWF）接管，定期舉辦導賞團。

大樓外偌大的花園種有各式各樣植物，其中一棵長得像假樹，橙色的樹皮實在少見！看看樹下的名牌，才知道是紅皮糙果茶，為香港受保護植物。其後，我跟同學到附近海岸清理垃圾，沿路有不少死魚，有同學更發現魚兒肚內有膠袋！鳥媽媽叼垃圾餵幼鳥、魚肚內有塑膠的新聞屢見不鮮，這次同學終於親眼目睹，應該較在新聞片段看到的更震撼和深刻吧！

這是有聲音、有畫面、有味道的親身體驗，利用我們的五官去感受世界，相信比在課堂或媒體來得更真實。教師和家長不妨多帶小朋友出外走走，定會學到不一樣的知識。該校的余苡珊主任提到，學校還有其他活動培養學生的公民意識，例如加入香港青年協會「有心學校」計劃，鼓勵學生參與校內和校外的義工服務，在學校自願擔任班長、值日生、參加制服團體，亦會納入義工服務。

文：李祖怡

[Happy PaMa 教得樂 第217期]

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