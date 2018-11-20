本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實

大有來頭的元洲仔

中心大樓採歐陸式的建築風格，外連一大片綠油油草地，遠眺吐露港，令人心曠神怡。回去翻查資料才知道，原來這裏大有歷史！元洲仔在第二次世界大戰前，是理民官官邸，1947年後則為新界政務司的官邸，直至1983年，更被列入香港法定古蹟。現在，元洲仔由世界自然基金會（WWF）接管，定期舉辦導賞團。

大樓外偌大的花園種有各式各樣植物，其中一棵長得像假樹，橙色的樹皮實在少見！看看樹下的名牌，才知道是紅皮糙果茶，為香港受保護植物。其後，我跟同學到附近海岸清理垃圾，沿路有不少死魚，有同學更發現魚兒肚內有膠袋！鳥媽媽叼垃圾餵幼鳥、魚肚內有塑膠的新聞屢見不鮮，這次同學終於親眼目睹，應該較在新聞片段看到的更震撼和深刻吧！

這是有聲音、有畫面、有味道的親身體驗，利用我們的五官去感受世界，相信比在課堂或媒體來得更真實。教師和家長不妨多帶小朋友出外走走，定會學到不一樣的知識。該校的余苡珊主任提到，學校還有其他活動培養學生的公民意識，例如加入香港青年協會「有心學校」計劃，鼓勵學生參與校內和校外的義工服務，在學校自願擔任班長、值日生、參加制服團體，亦會納入義工服務。

文：李祖怡

[Happy PaMa 教得樂 第217期]