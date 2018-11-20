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Happy PaMa 教得樂 第217期

Happy Pa Ma

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恩師的話﹕藝術面前人人平等

【明報專訊】誇啦啦藝術集匯行政總裁邱歡智（Lynn）可說是Ben的恩師、伯樂，回想對Ben的第一個印象是他寄來參加「Bravo! 香港青年劇場獎勵計劃」計劃的申請表格。「我看到他的照片，把頭髮梳得很整齊，把咪高峰掛在耳朵，從眼神、打扮，看到他做足準備工夫。之後再見到他寄來的表演影片，我覺得他很喜歡做戲而且很認真，所以便考慮取錄他。」

她說，「Bravo!」自2013年成立，是因為看到香港教育的不足。她認為藝術面前人人平等，不分階級不分貧富，希望透過另類教育方法，讓內心「有團火」的年輕人得到專業演戲訓練及生命教育，特別是一些來自經濟困難家庭並具演藝天分的孩子們，讓他們建立正面生活態度及技能。表現出色的，更有機會免費往倫敦或台北接受進一步專業訓練。而Ben參加的那一屆，就有19個學員可以到倫敦，接受4星期的訓練。

讓草根年輕人接受演戲訓練

跟Ben相處的日子，Lynn看着他不斷成長和改變。例如他剛到倫敦受訓時，連英文也不敢開口說，後來努力克服困難，休息時更到書店買了不少英文書閱讀。「他是非常發憤的孩子，而且學習態度很好。既然我們的計劃目的是幫助草根年輕人，我就知道我一定要幫阿Ben。知道他經濟有困難，但我自己又不可能掏錢供他讀書，於是便開始找贊助，看看有沒有機會給他獎學金。我替他申請時，要求查看他的家庭經濟狀况，記得打開他爸爸給他的儲蓄存款紀錄一看時，我不敢相信，因為那筆用來給兒子讀大學的金額，遠低於我想像。但是，一個父親快要離開也惦掛着兒子念書、把他畢生儲起來的金錢都給了兒子，我心想，無論如何也得盡力去幫助他（Ben）。」

藉着Ben的例子，Lynn想鼓勵現時年輕人：「他是什麼都沒有，沒有錢，沒有了爸媽，但他為了目標卻很有動力。若你這一刻覺得沒有成就，不用怕被人看扁，也不要因為別人說你沒有用，便放棄自己。好好找機會去做好給自己看，不是做給別人看。我相信香港很多年輕人，無論是基層還是富裕，只要是有實力、積極，便能夠用自己的力量令社會變得更好。」

[Happy PaMa 教得樂 第217期]

相關字詞﹕誇啦啦藝術集匯 不要放棄 獎學金 國立臺北藝術大學

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