「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地

文：顏燕雯

23歲的曾向鎮（Benjamin）現時在台北留學，是國立臺北藝術大學四年級學生，主修表演的他周一至五都要上課，下課後排戲至晚上11時才休息；逢周六日就跟同學一起衝浪、學跳探戈。別人眼中看似愜意的生活，其實來得不易。

11歲內地來港 成績差自卑

Ben出生在汕尾一個農村家庭，但他從不覺得自己輸在起跑線。「記得我們那條村有4個小朋友，都是1995年出生，屬豬。4隻『豬仔』每天就是四處跑，閒時到河裏捉魚，晚上又走到鄰家吃飯，生活非常開心。」

童年無憂無慮的生活，從爸爸帶他到香港生活便停止了。當時生母與親姊留在內地，Ben與爸爸在香港跟後母生活，由於後母年紀大，不懂照顧孩子；加上爸爸在果欄工作，每朝凌晨便外出，直至傍晚才回家休息，很少機會跟兒子見面，年紀小小的Ben不但要學習照顧自己，連做功課和溫習也沒有人幫忙。

「11歲來到香港讀小學四年級，廣東話又不會講，那時我才學ABC，但同學們已說得一口流利英語，我想追都追不來。當年學校有一個新移民補習班，專設計給我們這些內地來的學生補課，我覺得這個標籤很殘忍，令我開始感到自卑。」Ben說那個小時候的他，已覺得自己是「零」，什麼都沒有。

中一參加話劇社 重拾自信

由於成績不好，Ben升上了一間band 3中學，同學、教師也對他不屑一顧，唯有繼續當一個沒自信的男孩。卻不知哪裏來的勇氣，沒有自信的他在中一時竟選擇參加學校的話劇社。雖然沒有太多演出機會，但這機遇卻培養出他對演戲的興趣，就這樣，一顆屬於舞台的小種子就在他內心萌芽了。「我也不知當年為何有膽子參加劇社，可能這是我跟戲劇的緣分吧！當時我就知道，我的目標再不是考入一般的大學，而是從戲劇這方面去走。縱使其他人仍然只看重成績，我也不介意。」

自從有機會在舞台演出，Ben的自信心漸漸回來了，2013年更參加誇啦啦藝術集匯的「Bravo! 香港青年劇場獎勵計劃」，想不到這不但是個演戲的體驗，更成為改變他一生的轉捩點。

「Bravo!」專為13至18歲的學生而設，是一個雙語戲劇及生命教育計劃，希望透過專業戲劇訓練，讓年輕人有機會實現舞台夢想，同時培養他們積極、正面的品格。Ben說：「當時感覺好興奮，因為那是第一次參加一個純粹跟戲劇有關的活動。上堂時學的東西都很有趣，導師們也很專業。接受一連串的訓練後，發現戲劇不止是站在台上演出那麼簡單，導師會引導我們把隱藏在內心的東西釋放出來，好讓演戲的時候，能夠懂得如何把那些自己曾經歷的情緒、記憶都拿出來好好運用。」由於表現出色，Ben更成為「Bravo!」計劃中19個獲挑選到倫敦接受為期一個月戲劇訓練的學員之一，他非常珍惜那次機會，很用心學習。

恩師賞識 籌獎學金讀大學

在這段學習期間，正在追求夢想的Ben其實一直也在為家庭的事忙碌和煩惱。從內地移居來港不久，Ben的生母就患上癌症，在他念五年級時媽媽更要動手術，「當時年紀小，不知道事情的嚴重性，以為媽媽做完手術就會好，所以沒有常常回去探望她，因為我覺得要在香港讀書，如果還要經常回去探病，對我來說是一種負累，所以都只是長假期才會回去。以前我很恨這個世界，覺得生活很辛苦。我問自己，為什麼別人可以上各式各樣的興趣班，我就沒有錢去；別人的爸爸媽媽每年都會帶他們去旅行，而我即使爸媽都在身旁，卻沒有相處的機會？我覺得這世界很不公平」。

未遇上Bravo!前，Ben看世界帶一點憤世嫉俗，可幸一個機會，讓他把人生扭轉，「若要付錢才能入這劇團的話，我根本沒機會參加，但最後我卻得到這個機會，學到很多很多，加上導師的教導，我才明白要好好裝備自己，為每個機會做好準備，同時也明白要多珍惜擁有的一切，包括家人」。在參加Bravo!期間，Ben有時為了回鄉多見媽媽一面，都要請假。後來爸爸因病過身，媽媽也病情轉壞，Ben才知道爸爸原來一早儲備了一筆錢，寧願自己不看醫生也要讓他讀大學，Ben覺得自己像害了爸爸，於是決定把這筆錢留給媽媽作醫藥費，不想讀大學了，「因為我不想我的親人這麼快離開我」。

學演戲開竅 珍惜身邊人

誇啦啦藝術集匯的行政總裁邱歡智（Lynn）在Bravo!中認識Ben，得知他家中情况後，決定幫他完成大學夢。「我覺得他是一個有毅力又勇敢的孩子，但是一直看到他內心非常沉重。試問一個中四的學生，會因為什麼而沉重呢？後來知道了他的故事，我覺得若因為沒有錢而不能讀大學，那是非常可惜。既然我們機構的計劃是想幫助草根階層的年輕人，那不如試試替他找獎學金讀大學。」最後，由於Ben的背景和在劇團中的表現，得到一筆足夠資助他完成大學和生活費的獎學金，Lynn只提出一個條件，就是Ben他日要用他的能力去幫助其他有需要的人。

獎學金是Ben讀書的最後希望，知道申請成功後，他忍不住把這份喜悅跟媽媽分享。雖然最後母親終因病離世，但Ben說他慶幸因為學演戲而開竅，在媽媽人生的最後一段路上，他不但常常抽時間陪伴媽媽，也會不害羞地常跟她說「我愛你」，令自己沒有後悔。「我覺得媽媽在生的最後幾年，看到我在演戲範疇所做到的事，也會感到自豪，我想她應該不會再擔心我了。」

[Happy PaMa 教得樂 第217期]