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殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維

【明報專訊】推動以人為本的生活，也有高低手之分，這年代不buy說教，但buy體驗與培訓，更buy「設計思維」和「成長教育」。今年中成立的社企「融．聚．歷」，就是以輪椅體驗及工作坊，推動以上概念。它的開始緣於創立人及CEO崔靖韜對殘奧運動的師徒情誼，也緣於他銀行工作經驗的團隊精神。來！放下一般人未做事之前先來一籮擔憂的阻力，以友善和暖意的growth mindset ，聽聽英國殘奧羽毛球教練崔靖韜的瘋狂羽毛球之旅。

先反問一下自己，大家是否不斷質問社會的貧富差距，但同時總是向工人壓價，沒同理心，更不要說以人為本，從人的角度出發尋找創新方案的「設計思維」（design thinking）了。不說遠的，就試試推着家中輪椅長者或跟身邊輪椅朋友出外吃頓飯，看看享受美食的權利有多少？

但有趣的是，退役輪椅精英運動員「融．聚．歷」的導師Daniel，輕易就以「成長思維」改變了工作附近的一些環境。崔靖韜（Tom）說：「我們常去吃飯的地方，有三家餐廳，其中兩家見Daniel就關門不管，中間一家印度餐廳卻因為Daniel的到來而改變，不僅在門口加了塊斜板，也將門邊阻路的宣傳牌移後。」我們會想Daniel做了什麼？Tom卻反問，平時遇到阻礙時我們會怎樣？在旁的「融．聚．歷」培訓及組織創新總監李崇文（Larry） 說：「通常有兩種反應，一是growth mindset （成長思維），另一是fixed mindset（固定型思維），見到問題就生氣與投訴 。」富有體育精神和戰略經驗的Daniel就採用growth mindset，認為可以試試改變，Larry說：「他沒做什麼，就是友善而笑容可掬地跟印度餐廳老闆說：『可不可以抬我進去吃飯！』就是這樣，改變了印度餐廳的做法。」

這天，Tom和團隊坐在「融．聚．歷」的飯堂及圖書館開會，這正是關注社會議題的創業群「夢創成真」的共享空間。 Tom不笑時樣子有點固執，一旦笑起來就十分可愛，說事情時態度嚴謹，說遊戲時笑逐顏開：「我們的輪椅導師都是退役傷殘運動員，除了帶領參加者在社區坐輪椅完成任務，團隊還設計了一種很好玩的輪椅輕排球。」他拿着又輕又軟的輕排球，坐上輪椅，說比賽時只能用手，球一到手就只可向後，或交波或射球，無撞擊性但又很刺激。他說：「遊戲是100% made in Hong Kong！」說話快夾準、動作靈敏的Tom說，他小時不怎樣愛運動，羽毛球生涯始於大學二年級。「我初時以為羽毛球只是一種嗜好，沒料到會帶我走這麼遠！」

大學遇恩師指引明路

大學二年級時，Tom才20歲，感到人生不如意。「體力差，功課差，情緒差，不知自己想怎樣。」Tom說他的嫲嫲常說「出門遇貴人」。對！這個時刻他遇上一名恩師。他在英國的大學念Graphic and Communication，講師原先要求兩個月內完成一份攝影功課，講師和他討論功課時，Tom就把自己的失落感告訴對方，老師卻說：「你想想最想做的是什麼？」Tom說：「打羽毛球！因為我以前打過，感到波感很好。」老師充滿創意思考地說：「好的，那就盡情去打吧，不用理功課，我會給你及格的。」

「那次的功課，我站在台上做presentation，把一堆羽毛球寫上『無精打采』、『讀書差』等字」，然後將台上一個個羽毛球打走，最後餘下兩個，問有誰有這些問題，上來打走它。那次「打走羽毛球」的功課，是他全年成績最好的一科。

他展露cute版Tom式笑容說：「 我打羽毛球時，什麼煩惱也不去想，只專心打好波。你看過電影《狂野時速》 嗎？男主角不是老愛參與四分一哩賽嗎？人家問他直路一條而已？但他說那直線上的世界是他的。」

Tom遇的貴人多，這可能就是簡易版的成長思維遇貴人吧！Tom瘋狂愛上羽毛球，把所有星期六日都獻給羽毛球，他會坐巴士到不同場地打。「我遇到很好的羽毛球教練，雖然我後來羽毛球技術超越他，但做老師不是要好叻，要識教，他就是很懂教人，而我，後來可以成為殘奧教練，也是因為我不是最叻的羽毛球運動員，正因如此，我可以把教法拆得好細，若你好叻，就會像1＋1般立即認為答案是2，而沒能看到當中是怎樣。」

他考獲多個國際羽毛球教練牌後，又幸運地在球場上遇上貴人——英國羽毛球總會的伯樂。他們正在尋找人才完成政府資助的殘奧羽毛球教練課程，卻在球場發現了一名指導失聰人士打羽毛球的青年，說到這裏，才發現Tom原來也是手語高手，學習英國手語多年，已可為師，到現在由英國回到香港，也在學習廣東話手語。

除了文初提及的Daniel，Tom的「融．聚．歷」故事中還有第二個Daniel。Tom說從這個Daniel身上，學到EQ和耐性，還有許多許多。Tom大學畢業後的10年裏，進入英國匯豐銀行工作，在英國曾擔當殘奧教練7年。「銀行收入很不錯，但我的積蓄，幾乎都用在資助傷殘羽毛球運動員出外比賽上，我是他們的『阿四』，搬輪椅上機，臨夜替他們按摩，但我做得開心，因為這是我的心志。運動員也看出我很用心，互相建立信任。」

這個Daniel是左手截肢青年，Tom從球場上發現他：「雖然見他隨便揮拍打羽毛球，不懂打，但我看出他動作很有潛質。」接着兩年，他每周多次坐50個車站，從倫敦一頭到一尾去教Daniel ，Daniel當時20多歲，Tom也是：「你問我教殘奧和健全運動員有什麼不同？很多竅妙，舉個例，Daniel是用右手的，他在醫院當助手，每天生活都是重心在右，逐漸出現高低腳，左邊較弱，我要知道他的生活細節，把他重心拉回左邊；比賽時，他要盡量不讓對手打到左邊。」這種與人為本的教練體驗，如今都發揮到社企去。

Daniel師承Tom兩年，第一次出賽，就拿冠軍。Tom永遠記得Daniel獲獎那一刻，見他也顧不得領獎了，扔下球拍，立即衝去擁抱Tom。Tom說這件事令他內心顫動，今天說來仍語音顫抖。

3年前回流香港 冒險創社企

3年前，他回流香港， 生活本來一如以往 ，在失聰人士NGO任教羽毛球，再找一份銀行工作；但他卻選擇了冒險，開創社企，他說：「因為我見到香港退役傷殘運動員情况比英國還差，也因為我信了主，受到信仰的呼召。」去年，Tom和Larry籌劃社企，第一個探望的是退役划艇傷殘運動員，他任職一家NGO的創意總監，說生活很滿足，但每月收入卻是10,500元。當晚，Tom和太太吃牛扒，怎也不能把一塊肉塞進嘴裏，夜裏難眠：「我開始想，從傷殘人士身上我學到體育精神和比賽策略，從銀行我學到team spirit ，為 何不二合為一，與人分享。」

下次當你遇到沮喪的事，你會選擇固定型思維還是成長思維？不如看看其他大城市的包容性，看看我城人口銀齡化趨勢，開放自己思維，不僅是為了他人着想，也是為自己的未來。

■給香港的話

「香港將來的路已經不可用腳行出來，要靠我們的同理心『滾動（感動）』出來。」（他補充解釋，親身坐上輪椅，滾動輪子，是要體驗社會如何能更富包容性。）

文：朱一心

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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