知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行

■香港獨有盲蛇僅15cm長

香港盲蛇Typhlops lazelli乃本地獨有蛇種，曾分別於1988年在薄扶林西高山及1992年在香港大學校園內被研究人員發現。根據哈佛大學Museum of Comparative Zoology（比較生態學博物館）一份文獻，成年的香港盲蛇體長約15厘米，屬小型蛇類，頭部圓渾，眼睛細小不明顯，吻部及下頜呈白色。由於有關香港盲蛇的野外紀錄稀少，因此至今對牠的實際體色、行為習性及生存環境要求，均認識不多。

資料來源：漁農自然護理署

■免費展覽

百年建築上生態課

毗鄰香港大學的龍虎山環境教育中心，設有箭豬刺標本、生機池、蝴蝶園等設施，供大眾認識本地生態。中心本身為逾百年歷史的英式歷史建築，於指定日子免費開放予公眾參觀，歡迎到中心臉書專頁了解各活動詳情。

龍虎山環境教育中心生態展覽

開放時間：

周二、四至日 上午10:30至下午5:30

周三 上午10:30至下午2:30

（周一休息、公眾假期如常開放）

地址：香港半山旭龢道50號（近大學道入口）

電話：2975 9031

網址：www.lungfushan.hku.hk

fb：www.facebook.com/lfseec.hk