知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行

【明報專訊】每樣物種對平衡生態都極為重要，蛇也不例外。蛇屬肉食動物，而且非常雜食，老鼠、青蛙、蚯蚓、魚、蝌蚪、白蟻都是牠們的食物。換言之，蛇對控制此類動物數量擔當了重要角色，例如習慣在地洞生活的鈎盲蛇Common Blind Snake，以螞蟻及白蟻為食物，有助平衡蟻量。內地洞庭湖周邊地方就曾因大量捕食蛇類而導致鼠患，為當地農業帶來損失、門窗被啃毁及噪音問題。
■香港獨有盲蛇僅15cm長
香港盲蛇Typhlops lazelli乃本地獨有蛇種，曾分別於1988年在薄扶林西高山及1992年在香港大學校園內被研究人員發現。根據哈佛大學Museum of Comparative Zoology（比較生態學博物館）一份文獻，成年的香港盲蛇體長約15厘米，屬小型蛇類，頭部圓渾，眼睛細小不明顯，吻部及下頜呈白色。由於有關香港盲蛇的野外紀錄稀少，因此至今對牠的實際體色、行為習性及生存環境要求，均認識不多。
資料來源：漁農自然護理署
■免費展覽
百年建築上生態課
毗鄰香港大學的龍虎山環境教育中心，設有箭豬刺標本、生機池、蝴蝶園等設施，供大眾認識本地生態。中心本身為逾百年歷史的英式歷史建築，於指定日子免費開放予公眾參觀，歡迎到中心臉書專頁了解各活動詳情。
龍虎山環境教育中心生態展覽
開放時間：
周二、四至日 上午10:30至下午5:30
周三 上午10:30至下午2:30
（周一休息、公眾假期如常開放）
地址：香港半山旭龢道50號（近大學道入口）
電話：2975 9031