扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒

記得兒時看古裝電視劇，主角被蛇咬後會立即四肢乏力、嘴角淌血，繼而毒發身亡，所以現實中一旦遇上蛇，我們當然會害怕，唯恐會即場喪命。事實上並非逢蛇必毒，香港境內52種蛇中，逾七成不含毒性，而且根據香港中毒諮詢中心的紀錄，中心成立十多年來亦從未有人因蛇咬而致命。為何我們如此怕蛇？兩個來自香港大學生物科學院的生態愛好者，決定為蛇平反。

港大博士生Sam Yue和港大生物科學院助理教授宋亦希，均來自香港大學生物科學院，二人同樣對本地生態情有獨鍾。Sam自小在加拿大成長，香港的多元物種令他非常雀躍，特別是兩地蛇種的分別，「我住的溫哥華只得3種蛇，整個加拿大亦只得20多種，香港的蛇卻有超過50種」。根據漁農自然護理署資料，香港有52種蛇，當中不少屬罕見品種，包括金環蛇、銀環蛇、眼鏡蛇，還有在內地被列為極度瀕危，世界上最長毒蛇眼鏡王蛇等。由於不同蛇種需要的生活環境各異，而香港多元的生境如田野、沼澤、海岸、叢林等，正為各種蛇提供適合的棲息環境，故此本地蛇種不但比加拿大多，同時佔全中國的四分之一。

變色眼鏡王 愈大愈低調

蛇可能令人聞風喪膽，在Sam眼中卻與其他動物無異，甚至擁有獨特魅力。他來港後逐漸愛上拍攝生態，蛇往往成為鏡頭下的主角。Sam認為蛇的斑紋、顏色、蜷曲狀態各具特色及美感，例如罕見的眼鏡王蛇原來會「變色」，幼時黃黑相間的鮮明斑紋，長大後則呈啡色；俗稱珊瑚蛇的麗紋蛇，蛇背呈紅黃黑色，蛇腹則擁有如琴鍵般的黑白斑紋。

2016年，Sam憑一組4幅、以蛇為主題的相片，於法國攝影比賽The Prix de la Photographie奪得銀獎，其中一幅的主角青竹蛇，正正是在港拍攝。相中的青竹蛇冷傲地纏繞在樹椏間，就像影樓中的模特兒，他分享：「青竹蛇屬於樹上生活的蛇，牠們自然的蜷曲狀態很美麗，我刻意拍牠側面，就像牠在看着我。」當時Sam與牠相距少於一米，其間牠只是安靜地在樹上歇息，未有惡意舉動。可是，青竹蛇與港人的「摩擦」其實最多，據醫院管理局回覆，由去年10月1日至今年10月31日，82宗市民被蛇咬傷入院個案中，青竹蛇佔了61宗。難道青竹蛇特別愛擾人？

港有52種蛇 逾七成無毒

宋亦希解釋，郊遊時只要依主要路徑登山，遇上蛇時不主動打擾，蛇一般會自然離開，被蛇攻擊機會十分微。而人常常與青竹蛇起「衝突」，則與牠們的習性及顏色有關，「青竹蛇習慣靜靜待在植物間休息，以守株待兔方式等候獵物出現，加上保護色強，所以人們行經草叢時較難發現蛇蹤；相反其他毒蛇的顏色一般較明顯，不容易踩中」。

至於「被蛇咬即毒發身亡」的電視劇情節，他表示事實並非如此。記者向醫管局轄下的香港中毒諮詢中心查詢，亦回覆指自2005年成立至今，沒有市民被蛇咬傷而致命的個案紀錄；漁謢署資料亦顯示全港14種陸棲毒蛇中，只有8種屬於被咬後需要及時送院救治。宋亦希說：「毒蛇中以銀腳帶、金腳帶、眼鏡王蛇的毒性較強，但都不會令人立即死亡。過去近廿年亦沒聽聞過蛇咬死人的個案，主要因為香港交通發達，能趕得及到醫院注射血清。」

伸脷辨方向 「內置」熱能探測器

很多人都以為蛇愛四處游走，但事實恰好相反。大部分的蛇都屬於夜行動物，是低調不理世事的「懶鬼」，愛待在昏暗又狹窄的地方，如石隙、樹根，抱着「人不犯我，我不犯人」的心態。宋亦希解釋：「狹窄環境讓蛇感到安全，如代入牠的想法，就是盡量找一個少干擾，即使有外物入侵亦容易偵測得到，來得及走避的地方。」他又指出有些人看見蛇伸縮舌頭，以為牠們正準備咬人，其實不然，「蛇伸脷是為了蒐集信息，透過空氣中的化學物質，知道哪裏有食物，哪裏有人，末端的開叉部分則可辨認方向」。其實蛇不單五臟六腑俱全，有些器官更比人類先進， 例如牠們的眼睛擁有半透明眼膜，在下水或受干擾時能保護雙眼；部分蛇例如蟒蛇，鼻上更擁有熱能探測器，能辨別周遭環境的溫度變化，以助捕獵及逃生。

相比其他小動物如烏龜、雀鳥等，大眾普遍認為蛇較「兇猛」，宋亦希認為應平等地把蛇當成一般動物看待，「蛇全都吃肉，全是捕獵者，所以大家覺得牠兇猛。但你說牠是不是特別兇惡？我肯定牠不是。如果你把牠逼向牆角，牠受驚下會不會攻擊呢？這絕對是人之常情，每種動物也一樣，視乎你用什麼角度（看蛇）」。

英國心理學期刊British Journal of Developmental Psychology曾刊登一項有趣的研究，比較成人與小孩在接觸同一種動物時的反應。研究邀請了38個年齡介乎18至36個月大的幼兒，讓他們同時與蜘蛛、蛇、魚、倉鼠這4種動物互動，然後又分別讓他們的父母與這4種動物互動。結果，幼兒與每種動物的互動次數相若，而且都比成人多至少一倍。可能，我們天生就不特別怕蛇。

生物學者﹕宋亦希

蛇攝影師﹕Sam Yue

變色派：眼鏡王蛇

（圖）

可愛派：鈍頭蛇（圖）

多色派：麗紋蛇（圖）

瀕危派：金環蛇（圖）

無辜派：翠青蛇（圖）

隱形派：山烙鐵頭（圖）

鮮紅派：紫灰錦蛇（圖）

（追蹤生態）

文：歐慧兒

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com