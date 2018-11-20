副刊

好生活

下一篇 上一篇

洗衣機保養﹕放錯洗衣粉 只得清水洗衫

【明報專訊】工欲善其事，必先利其器，要衣物洗得潔淨，洗衣機本身的清潔也不容忽視。洗衣機保養專家說，洗衣機的粉格是藏污黑點，很多人沒清理；又有人習慣把洗衣粉投放在「預洗」格槽，以致執行正式洗衣程序時根本沒洗衣粉投進滾筒。

洗衣機清潔保養公司Green 3負責人盧伯樂表示，一般前置式洗衣機（俗稱「大眼雞」）的粉格設有3個格槽，清水會先後注入把洗衣粉及柔順劑送到滾筒。「粉格要時常拆出來清理，否則會發霉和累積污物。當污物掉進滾筒，洗出來的衫又怎會乾淨？」

洗衣機一般逐一執行「預洗」、「主洗」和「柔順」3個程序，但大部分人不知各個格槽的角色。1號格槽放洗衣粉，在「預洗」時初步清潔衣物；2號格槽（通常容量最大）同樣放洗衣粉，但執行時間較長的「主洗」程序；而有「花朵」圖案的格槽放置柔順劑，詳情可參閱說明書。「但不少人把洗衣粉誤放在1號格槽，『預洗』後隨污水排走，「主洗」時並沒洗衣粉掉進滾筒，多年來只用清水洗衣也懵然不知。」

很多人洗衣時用消毒劑，一般說明書建議混進洗衣粉。但盧伯樂說兩者混合後會產生化學作用，或影響洗衣效果，建議獨立放置於其他格槽。近年流行洗衣膠球，隨衣物放進滾筒後，在洗衣期間爆開溢出洗衣液。「『大眼雞』有多次排水程序，效果未必理想。倘若洗衣膠球在『預洗』時爆開，進入『主洗』前會被排走。而膠囊亦可能黏在衣物或滾筒上。」

梳打粉清洗膠邊玻璃門

他說「大眼雞」比「頂揭式」價錢貴，不過較慳電和水，加上滾筒垂直轉動，可避免衣物沉積機底擠縐。另一名負責人丘兆平說「大眼雞」亦有缺點，每次使用後會有水殘留在機底喉管中，分量約和一瓶樽裝水（約800毫升）相若，洗衣後需打開機門吹乾，並抹乾門邊積水以防發霉。

「洗衣後，衣物纖維、人體皮屑及油脂分泌或會殘留在滾筒上。」盧伯樂解釋徹底的清潔方法：「有客人使用洗衣機專用清潔劑後，發現污漬殘留在滾筒，每次洗衣時黏到衣物上，要把滾筒拆出來用高壓水槍徹底冲洗。」不過，洗衣機經深層清潔後客人也要小心護理，如間中用梳打粉清洗膠邊及玻璃門。洗衣機辛勞地工作，但總有「生病」的一天。「廠商雖沒限制每天最多用多少次，但每次都會勞損機件，最佳的保養法是每次不要洗太多衫，最多半機便好了。」

上 / 下一篇新聞

食在香港：白蘭花酒 夏日留香四季醉人
食在香港：白蘭花酒 夏日留香四季醉人
短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙
短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙
殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維
殘奧羽毛球教練崔靖韜 輪椅體驗 推動以人為本思維
後記﹕遇貴人老師——赴英國走不一樣教育路
後記﹕遇貴人老師——赴英國走不一樣教育路
Profile﹕崔靖韜（Tom）
Profile﹕崔靖韜（Tom）
日日洗錯衫！留漬兼甩色
日日洗錯衫！留漬兼甩色
「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地
「輸」在起跑線﹕讀書不成 爸媽離世 憤世窮少年 劇場跳出新天地
「輸」在起跑線﹕香港讀書有陰影 台灣留學開眼界
「輸」在起跑線﹕香港讀書有陰影 台灣留學開眼界
恩師的話﹕藝術面前人人平等
恩師的話﹕藝術面前人人平等
本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實
本周Focus．採訪手記﹕以五官感受世界 比課堂真實
活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美
活動推介﹕學員結業獻技 奏出管風琴之美
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家
教學有辦法﹕落河「睇水」做保育 師生化身公民科學家
環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高
環保團體意見﹕天然東涌河 生態價值高
童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲
童讀好書：工作坊「體驗」惡劣農場 香港童書 為小豬發聲
學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣
學校放大鏡：2萬呎校舍 實驗室圖書館齊備 念蘅還原幼園理想模樣
家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手
家家有禮：宇宙明星BT21來襲 夢幻舞台大顯身手
金光閃爍馬鞍山 體驗萬花筒隧道
金光閃爍馬鞍山 體驗萬花筒隧道
三大主題「色廊展」登陸屯門沙田
三大主題「色廊展」登陸屯門沙田
校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？
校園筆陣．玩創校長：把家中枱角包起來，對孩子最好？
家教明言：黃金屋中自有書
家教明言：黃金屋中自有書
媽媽維特：拒絕手機的囚禁
媽媽維特：拒絕手機的囚禁
民房四寶：跟孩子們談死
民房四寶：跟孩子們談死
遊子歸加：明日世界終結時
遊子歸加：明日世界終結時
自在講媽：發光的石頭
自在講媽：發光的石頭
多多指教：媽媽手上的橡皮擦
多多指教：媽媽手上的橡皮擦
家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」
家庭有教：幫助孩子掌握「情緒詞彙」
辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始
辣媽CEO：教育由放下電子奶嘴開始
論盡教育：為恒生大學定位鼓掌
論盡教育：為恒生大學定位鼓掌
扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒
扭動「蛇」腰 化身最佳模特兒
知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行
知多啲﹕大量捕蛇 鼠蟻橫行