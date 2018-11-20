洗衣機保養﹕放錯洗衣粉 只得清水洗衫

洗衣機清潔保養公司Green 3負責人盧伯樂表示，一般前置式洗衣機（俗稱「大眼雞」）的粉格設有3個格槽，清水會先後注入把洗衣粉及柔順劑送到滾筒。「粉格要時常拆出來清理，否則會發霉和累積污物。當污物掉進滾筒，洗出來的衫又怎會乾淨？」

洗衣機一般逐一執行「預洗」、「主洗」和「柔順」3個程序，但大部分人不知各個格槽的角色。1號格槽放洗衣粉，在「預洗」時初步清潔衣物；2號格槽（通常容量最大）同樣放洗衣粉，但執行時間較長的「主洗」程序；而有「花朵」圖案的格槽放置柔順劑，詳情可參閱說明書。「但不少人把洗衣粉誤放在1號格槽，『預洗』後隨污水排走，「主洗」時並沒洗衣粉掉進滾筒，多年來只用清水洗衣也懵然不知。」

很多人洗衣時用消毒劑，一般說明書建議混進洗衣粉。但盧伯樂說兩者混合後會產生化學作用，或影響洗衣效果，建議獨立放置於其他格槽。近年流行洗衣膠球，隨衣物放進滾筒後，在洗衣期間爆開溢出洗衣液。「『大眼雞』有多次排水程序，效果未必理想。倘若洗衣膠球在『預洗』時爆開，進入『主洗』前會被排走。而膠囊亦可能黏在衣物或滾筒上。」

梳打粉清洗膠邊玻璃門

他說「大眼雞」比「頂揭式」價錢貴，不過較慳電和水，加上滾筒垂直轉動，可避免衣物沉積機底擠縐。另一名負責人丘兆平說「大眼雞」亦有缺點，每次使用後會有水殘留在機底喉管中，分量約和一瓶樽裝水（約800毫升）相若，洗衣後需打開機門吹乾，並抹乾門邊積水以防發霉。

「洗衣後，衣物纖維、人體皮屑及油脂分泌或會殘留在滾筒上。」盧伯樂解釋徹底的清潔方法：「有客人使用洗衣機專用清潔劑後，發現污漬殘留在滾筒，每次洗衣時黏到衣物上，要把滾筒拆出來用高壓水槍徹底冲洗。」不過，洗衣機經深層清潔後客人也要小心護理，如間中用梳打粉清洗膠邊及玻璃門。洗衣機辛勞地工作，但總有「生病」的一天。「廠商雖沒限制每天最多用多少次，但每次都會勞損機件，最佳的保養法是每次不要洗太多衫，最多半機便好了。」