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日日洗錯衫！留漬兼甩色

【明報專訊】隨着天氣轉涼，我們身上的衣物愈來愈厚，洗衣機的工作量也因此大大增加，總覺得衣物污漬未能徹底洗淨？洗衣專家解釋，除了可能因為每機洗衣量過多，原來清潔劑分量太多或太少都不能有效除污。錯誤洗衣甚至會招致脫色或破損，有人以為只要把深淺色衣物分開清洗便不怕脫色，但心愛衣物卻仍然「失色」，到底點解？不想洗衣機淪為糟蹋衣物的禍首，快看專家教路。

從事洗衣業超過40年，為街坊及名牌時裝店提供除漬、洗衣服務的張錦榮說，衣服洗不乾淨的原因，除了洗衣量過多、洗衣機效能差等，其實還包括洗前準備不足，清潔劑分量不當，以及洗衣程序不合適等。想徹底洗淨衣物，以下是他分享的實用洗衣貼士。

貼士1：局部除漬 勿大力捽

「當衣領沾上化妝品，把整件衣物掉進洗衣機未必能有效除污；如用過量清潔劑浸泡，又會損害衣物其他部分。」張錦榮建議，放進洗衣機前，可嘗試用局部除漬法，針對污漬範圍清潔。「可嘗試用白色肥皂輕擦污漬，再用清水局部冲洗。」

如不奏效，可嘗試把小量洗衣液或彩漂清潔劑滴在污漬上，等候約1小時待污漬分解，再用棉花棒輕輕印走，之後冲水。其間要小心觀察，如發現脫色，需馬上用清水冲走清潔劑。「過程中要觀察污漬，避免把污物印到乾淨的地方。此外，千萬不能用力捽，否則會破壞衣物纖維並把污漬擴散。」因污物會逐漸滲入纖維深層，愈早處理成功機會愈高。

貼士2：紅黃易脫色 勿混白衫

將衣物按顏色分類是另一重要洗前準備，可避免交叉染色。每次濕洗後，多少會把衣物表面的染料冲洗出來，黑色等深色衣物脫色明顯，很多人都記得將深色衫和淺色衫分開洗，不過，原來黃色和紅色衣物暗藏陷阱！「好多人以為黃色和白色衫可一起洗，但原來它和紅色同屬不穩定的染料，容易從纖維上脫落，絕不能和白色衫混在一起洗。」

那麼，黃白或紅白色相間的衣物應如何洗滌？若想判斷會否脫色，可翻轉衣物在袖口或衫腳測試，把小量清潔劑點在兩色交接位置，觀察約半小時，看看染料有否滲透「過界」，若有問題馬上冲走清潔劑。「貴重衣物最好送交洗衣店代勞了。」

另一個防脫色貼士，是濕洗衣物後盡快攤開吹乾，不要擠在洗衣機內，因纖維深層的染料會隨水分滲出。「洗衣店的洗衣機以高速脫水，但家用洗衣機脫水效能較弱，天氣潮濕時最好避免在家清洗易脫色衣物。」此外，也要留意衣物質料，如棉質、麻質相比化學纖維易脫色，衣物上的標籤（care label）一般會說明質料和清洗方法。

「部分風褸表面有經特殊處理的薄膜，標籤註明不適合用柔順劑，但很多人忽略導致薄膜脫落。」不過，有些標籤也有灰色地帶。「消費者不太願意購買須乾洗的衣物。為提高購買意欲，有廠商在標籤寫上Hand wash with care, dry clean recommended（小心地手洗，建議乾洗）字句。但手洗無論如何也有風險，還是乾洗較安全。」

貼士3：不建議浸清潔劑過夜

白色恤衫變黃，大部分人以為是汗漬所致。「很多人沒按包裝上的指引放置洗衣粉，若分量太多，會殘留在白恤衫上，在空氣中產生化學作用後會變黃。」人們普遍低估了高濃縮清潔劑的功能，誤以為落得愈多愈乾淨。他不建議把衣物用清潔劑浸泡過夜，因劑量難準確控制。

市民常用漂白水，但張錦榮不建議用來漂白恤衫，因會漂走表面的熒光增白劑，只適宜處理白色內衣褲或毛巾，而處理彩色衣物則建議用較溫和的彩漂清潔劑。「不過最好在污漬上局部使用，若倒進洗衣機和大堆衣物一併洗，亦未必能針對污漬。」

貼士4：一般用「快洗」已足夠

很多人以為手洗比機洗更能保護衣物，但其實未必。「若洗衣盆不換水，污物停留在水中反可能染污衣物其他部分，猛力揉擰衣物亦會變形。」洗衣機的好處是力度均勻，利用水流撞出衣物上的污物，於過水時冲走。

洗衣機有很多洗衣程序，但一般用普通的快洗（Quick Wash）程序已可，不建議用高溫或長時間洗衣程序，因會引致衣物縮水和脫色。羊毛衣物（Wool）程序很有用，不一定只洗滌羊毛衣。「滾筒會輕柔地轉動，間歇地停止，可防止衣物過度摩擦引致破損或脫色。若想小心洗滌新買衣物，可放進洗衣袋後用此模式清洗。」

有大鈕扣、珠片的衣物可使用厚身和洞口細密的洗衣袋，一來加強保護，二來防止細粒部件掉失。普通衣服可用洞口大的洗衣袋，讓較多水流進入以提高清洗效果。「每個袋不要入太多衫，兩至三件好了。擠作一團既難清洗，亦會像籃球般在滾筒中盪來盪去，令洗衣機勞損。最重要是每次不要把滾筒擠滿，最理想是餘留一半空間。若洗衣最高容量是六公斤，放三公斤衣物便好了。」

（好生活）

文： 呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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